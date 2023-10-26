Женщина напала с ножом на подростка в маршрутке «Днепр-Запорожье»

24-летняя пассажирка маршрутки Днепр – Запорожье неожиданно набросилась с ножом на ехавшего вместе с ней 15-летнего подростка. Она ударила его по лицу. Известно, что нападающая и пострадавший друг друга не знают.
На место вызвали скорую и полицию. У парня разрезана надбровная дуга. Подросток получает необходимую помощь.
Женщину задержали следователи. Пока не известно, почему она набросилась на парня. Мотив преступления выясняется запорожской полицией.
Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований как покушение на причинение тяжких телесных повреждений. Правоохранители назначат судебно-медицинскую экспертизу, которая определит окончательную квалификацию. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры.
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