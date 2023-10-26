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На яких трасах Дніпра та області зараз роблять ремонти

Вчора 19:22
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У Дніпрі та області проводять ямкові ремонти.

Новости Днепра про На яких трасах Дніпра та області зараз роблять ремонти

Про це повідомили в Укравтодорі. 

У Дніпропетровській області проводять ямковий ремонт на семи дорогах

Нині дорожні бригади працюють:

Н – 15 Запоріжжя – Донецьк
Т – 04 -22 Павлоград – Надеждівка – Голубівка
Т – 04 – 02 Ігрень (м. Дніпро) – Олександрівка – /М-18/
Т – 04 -13 Ігрень (м. Дніпро) – Олександрівка – /М-18/
Т -04 -47 Широке – Шестірня – Заградівка
Т – 04 – 32 Божедарівка – Малософіївка – Нікополь
Т -04 -44 Новомиколаївка – Богданівка – Сурсько-Михайлівка

Учасників дорожнього руху просять із розумінням ставитися до тимчасових незручностей, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків щодо обмеження руху на ділянках проведення ремонтних робіт.

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