Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників

Сьогодні вночі, 27 жовтня, ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.
На жаль, постраждали 8 рятувальників, 4 із них госпіталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.
Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.
Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. росія «привітала» у своєму стилі, – написав Клименко.
Кадри з пожежної частини, в яку поцілив ворог:
Не пробачимо! Помстимося!
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни за ніч чотири рази атакували Дніпропетровщину: випустили два десятки снарядів.
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