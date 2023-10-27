Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників

4 постраждалих госпіталізували до лікарні.

Сьогодні вночі, 27 жовтня, ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

На жаль, постраждали 8 рятувальників, 4 із них госпіталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. росія «привітала» у своєму стилі, – написав Клименко.

Кадри з пожежної частини, в яку поцілив ворог:

Не пробачимо! Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни за ніч чотири рази атакували Дніпропетровщину: випустили два десятки снарядів.

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