Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників

Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників

Сьогодні 08:55
просмотров

4 постраждалих госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників

Сьогодні вночі, 27 жовтня, ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

На жаль, постраждали 8 рятувальників, 4 із них госпіталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Новости Днепра про Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників

Новости Днепра про Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників

Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. росія «привітала» у своєму стилі, – написав Клименко.

Кадри з пожежної частини, в яку поцілив ворог:

Не пробачимо! Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни за ніч чотири рази атакували Дніпропетровщину: випустили два десятки снарядів.

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальниківУкраїнська Новости Днепра про Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальниківРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка
Новини Дніпра
Сьогодні 15:34
Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Росіяни знову атакували Дніпропетровщину.

Мовний скандал у Києві: Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування
новини України
Сьогодні 13:37
Мовний скандал у Києві: Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування

Мовний скандал набирає обертів.

Мешканці Дніпра не зможуть користуватися популярною послугою від одного з мобільних операторів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:54
Мешканці Дніпра не зможуть користуватися популярною послугою від одного з мобільних операторів

Ця послуга надавалася з 2000-х років та була дуже популярною.

“Вы больные люди”: у Києві водій таксі відмовився говорити українською та вигнав пасажирок
новини України
Сьогодні 10:47
“Вы больные люди”: у Києві водій таксі відмовився говорити українською та вигнав пасажирок

На інцидент уже відреагували у сервісі таксі Bolt та уповноважений…

Наверх