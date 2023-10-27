Сегодня жители Днепра могут написать радиодиктант национального единства: когда и как

Каждый год в День украинской письменности тысячи украинцев присоединяются к Национальному радиодиктанту. Эта традиция существует с 2000 года.

В этом году радиодиктант проведут в пятницу, 27 октября, в 11:00. Ранее его проводили 9 ноября – в день церковной памяти Нестора Летописца. Но с переходом ПЦУ на новый церковный календарь дата сместилась.

Название радиодиктанта-2023 – «Дороги Украины». Автор текста — украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко, а будет читать его Алексей Гнатковский — актер театра и кино, сыгравший Ивана Довбуша в фильме «Довбуш».

Чтобы присоединиться к радиодиктанту, нужно в 11:00 по киевскому времени включить одну из платформ:

Организаторы предлагают всем желающим отправить написанный диктант на проверку. Для этого необходимо:

отправить бумажное письмо по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позже 29 октября);

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 30 октября по электронному адресу [email protected].

В понедельник, 30 октября, в 11:00 по Киеву опубликуют правильный текст радиодиктанта, по которому каждый сможет проверить себя. Сразу после проверки всех работ будут объявлены победители – обычно это происходит в течение 2 месяцев.

Присоединяйтесь!

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