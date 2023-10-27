Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі упродовж дня не буде світла (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 27 жовтня, у Дніпрі з 8:00 до 17:00 не буде світла.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 27 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Автотранспортна: 2;

вул. Автозаводська: 1-43, 45-Б, 46-50, 51-А, 52-62, 64-86 (парні), 88-Б, 90-100 (парні), 102-Б, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Арбатська: 34-А, 36-49, 51, 53, 55;

вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;

вул. Крамського: 1, 3, 5-11, 12-А, 13-42, 43-А, 44-А, 45-47, 51-Б;

вул. Криворізька: 22-50 (парні);

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40-А;

вул. Переможців: 1-15, 16-А, 17-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-Б, 86-110 (парні);

вул. Правди: 1-23, 24-А, 25-40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;

вул. Пржевальського: 2-8 (парні);

вул. Сєдова: 1-20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-45 (непарні), 46-А, 47, 51-А, 55, 57-А, 59-65 (непарні), 67-А, 69, 71-А, 73, 75-А, 77, 79А, 81, 83А, 85А, 87-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Крамського: 1, 4;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-11, 12-А, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-21, 22-А, 23-29, 30-А, 31-34, 35-А, 36-47, 49-65 (непарні), 67-А;

просп. Слобожанський: 40;

тупик Криворізький: 1-А, 3-15 (непарні), 23-25, 27-41 (непарні).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі наступного тижня знову вимикатимуть світло на 10 та більше годин: адреси.

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