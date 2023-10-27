Заряжайте все: сегодня в Днепре в течение дня не будет света (АДРЕСА)

Сегодня, 27 октября, в Днепре с 8:00 до 17:00 не будет света.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 27 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на следующей неделе снова будут выключать свет на 10 и более часов: адреса.
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