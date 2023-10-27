Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заряжайте все: сегодня в Днепре в течение дня не будет света (АДРЕСА)

Сегодня 06:50
просмотров

Подготовьтесь!

Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре в течение дня не будет света (АДРЕСА)

Сегодня, 27 октября, в Днепре с 8:00 до 17:00 не будет света.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 27 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Автотранспортная: 2;
  • ул. Автозаводская: 1-43, 45-Б, 46-50, 51-А, 52-62, 64-86 (четные), 88-Б, 90-100 (четные), 102-Б, 104, 106, 112- 124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Арбатская: 34-А, 36-49, 51, 53, 55;
  • ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
  • ул. Крамского: 1, 3, 5-11, 12-А, 13-42, 43-А, 44-А, 45-47, 51-Б;
  • ул. Криворожская: 22-50 (четные);
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40-А;
  • ул. Победителей: 1-15, 16-А, 17-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-Б, 86-110 (четные);
  • ул. Правды: 1-23, 24-А, 25-40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;
  • ул. Пржевальского: 2-8 (четные);
  • ул. Седова: 1-20, 22;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (четные);
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • пер. Изюмский: 12, 14, 31-45 (нечетные), 46-А, 47, 51-А, 55, 57-А, 59-65 (нечетные), 67-А, 69, 71-А, 73, 75- А, 77, 79А, 81, 83А, 85А, 87-95 (нечетные), 109;
  • пер. Изюмский второй: 33;
  • пер. Крамского: 1, 4;
  • пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
  • пер. Северный: 1-11, 12-А, 14, 16;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • проезд Шахматный: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-21, 22-А, 23-29, 30-А, 31-34, 35-А, 36-47, 49-65 (нечетные), 67-А;
  • просп. Слобожанский: 40;
  • тупик Криворожский: 1-А, 3-15 (нечетные), 23-25, 27-41 (нечетные).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на следующей неделе снова будут выключать свет на 10 и более часов: адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре в течение дня не будет света (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре в течение дня не будет света (АДРЕСА)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит
Новости Днепра
Сегодня 21:25
4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит

Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут…

В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 20:44
В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)

Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.

Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 20:10
Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре

Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до…

В Днепре вандалы в очередной раз повырывали спинки у всех скамеек на аллее
Новости Днепра
Сегодня 19:27
В Днепре вандалы в очередной раз повырывали спинки у всех скамеек на аллее

В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.

Последние новости

4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит
4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит

Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут считаться "рисковыми".

Сегодня 21:25
2
просмотров
В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)
В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)

Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.

Сегодня 20:44
5
просмотров
Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре
Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре

Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.

Сегодня 20:10
0
просмотров
В Днепре вандалы в очередной раз повырывали спинки у всех скамеек на аллее
В Днепре вандалы в очередной раз повырывали спинки у всех скамеек на аллее

В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.

Сегодня 19:27
2
просмотров
На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков
На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков

Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.

Сегодня 18:42
3
просмотров
В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые
В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые

Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.

Сегодня 18:11
6
просмотров
Криворожский «дядя Федор»: пропавшего вчера юношу нашли в Никополе с кошкой в руках
Криворожский «дядя Федор»: пропавшего вчера юношу нашли в Никополе с кошкой в руках

Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.

Сегодня 17:55
2
просмотров
Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условия
Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условия

«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.

Сегодня 17:27
4
просмотров
На Днепропетровщину в субботу налетит сильный ветер: 17-22 м/с
На Днепропетровщину в субботу налетит сильный ветер: 17-22 м/с

Уровень опасности – первый, желтый.

Сегодня 17:22
7
просмотров
На складе в Днепре хранили 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет известных марок
На складе в Днепре хранили 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет известных марок

Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.

Сегодня 16:58
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх