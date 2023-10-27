Заряжайте все: сегодня в Днепре в течение дня не будет света (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 27 октября, в Днепре с 8:00 до 17:00 не будет света.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 27 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Автотранспортная: 2;

ул. Автозаводская: 1-43, 45-Б, 46-50, 51-А, 52-62, 64-86 (четные), 88-Б, 90-100 (четные), 102-Б, 104, 106, 112- 124 (четные), 128-136 (четные);

ул. Арбатская: 34-А, 36-49, 51, 53, 55;

ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;

ул. Крамского: 1, 3, 5-11, 12-А, 13-42, 43-А, 44-А, 45-47, 51-Б;

ул. Криворожская: 22-50 (четные);

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40-А;

ул. Победителей: 1-15, 16-А, 17-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-Б, 86-110 (четные);

ул. Правды: 1-23, 24-А, 25-40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;

ул. Пржевальского: 2-8 (четные);

ул. Седова: 1-20, 22;

пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (четные);

пер. Зимний: 1-6, 8;

пер. Изюмский: 12, 14, 31-45 (нечетные), 46-А, 47, 51-А, 55, 57-А, 59-65 (нечетные), 67-А, 69, 71-А, 73, 75- А, 77, 79А, 81, 83А, 85А, 87-95 (нечетные), 109;

пер. Изюмский второй: 33;

пер. Крамского: 1, 4;

пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;

пер. Северный: 1-11, 12-А, 14, 16;

проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);

проезд Шахматный: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-21, 22-А, 23-29, 30-А, 31-34, 35-А, 36-47, 49-65 (нечетные), 67-А;

просп. Слобожанский: 40;

тупик Криворожский: 1-А, 3-15 (нечетные), 23-25, 27-41 (нечетные).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на следующей неделе снова будут выключать свет на 10 и более часов: адреса.

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