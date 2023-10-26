Де у Дніпрі та області в останні дні жовтня вимикатимуть світло на 10 та більше годин: адреси
Де у Дніпрі та області в останні дні жовтня вимикатимуть світло на 10 та більше годин: адреси
Вчора 22:07
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У Дніпрі наступного тижня знову вимикатимуть світло.
Причина традиційна та незмінна – проведення ремонтних робіт. Наразі в Центральній енергетичній компанії сповістили про відключення у Дніпрі, Жовтих Водах та Петриківці. Адрес небагато, а відключатимуть на 10 та більше годин.
Тож 30 жовтня не буде світла за адресами нижче.
Дніпро:
вулиця Бехтєрєва 3,4,6,9,10,11,15,16,17,18,20,21,27,30,32,36,40,42,48,50,54,58,;
вулиця Бутакова 2,3,8,10,12/1,17А,21,252;
вулиця Веселка 36А;
вулиця Дивізіонна 92,102,106,108,110,114,118,122,126,130,133,135,137,139,141,143,145,147,149,157;
вулиця Мечникова 10,11;
вулиця Оздоровча 1,2,3,4,5,6,7,9А,11А,12;
вулиця Павлова 1,4,12;
вулиця Пирогова 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,18,20,22,23,25,26,27,35,41,45;
вулиця Оздоровча 18,20;
вулиця Пирогова 31
Передмістя Дніпра:
Новоолександрівська сільська рада;
Дослідне: вулиця Бехтєрєва, 23
Новоалександрівка: вулиця Оздоровча 13 та вулиця Пирогова 7, 51
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