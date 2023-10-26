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  • Де у Дніпрі та області в останні дні жовтня вимикатимуть світло на 10 та більше годин: адреси

Де у Дніпрі та області в останні дні жовтня вимикатимуть світло на 10 та більше годин: адреси

Вчора 22:07
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У Дніпрі наступного тижня знову вимикатимуть світло.

Новости Днепра про Де у Дніпрі та області в останні дні жовтня вимикатимуть світло на 10 та більше годин: адреси

Причина традиційна та незмінна – проведення ремонтних робіт. Наразі в Центральній енергетичній компанії сповістили про відключення у Дніпрі, Жовтих Водах та Петриківці. Адрес небагато, а відключатимуть на 10 та більше годин. 

Тож 30 жовтня не буде світла за адресами нижче. 

Дніпро:

  • вулиця Бехтєрєва 3,4,6,9,10,11,15,16,17,18,20,21,27,30,32,36,40,42,48,50,54,58,;
  • вулиця Бутакова 2,3,8,10,12/1,17А,21,252;
  • вулиця Веселка 36А;
  • вулиця Дивізіонна 92,102,106,108,110,114,118,122,126,130,133,135,137,139,141,143,145,147,149,157;
  • вулиця Мечникова 10,11;
  • вулиця Оздоровча 1,2,3,4,5,6,7,9А,11А,12;
  • вулиця Павлова 1,4,12;
  • вулиця Пирогова 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,18,20,22,23,25,26,27,35,41,45;
  • вулиця Оздоровча 18,20;
  • вулиця Пирогова 31

Передмістя Дніпра:

  • Новоолександрівська сільська рада; 
  • Дослідне: вулиця Бехтєрєва, 23
  • Новоалександрівка: вулиця Оздоровча 13 та вулиця Пирогова 7, 51

Жовті Води:

  • вулиця Михайла Грушевського 70;
  • вулиця Ярослава Мудрого 15

Петриківка:

вулиця Леваневського 15,17,19

Можливі зміни та доповнення. 

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