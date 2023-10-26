Бродил по улице: в Днепре помогли почти незрячему дедушке, потерявшему все документы

В Днепре помогли пожилому мужчине, потерявшему все документы.

Историю дедушки рассказали в Миграционной службе Днепра.

Николая Михайловича заметили патрульные и доставили в специализированное заведение для бездомных. Мужчина почти ничего не видит и не имеет никаких документов.

Вскоре дедушкой занялись соцработники, которые вместе с миграционниками восстановили документы мужчины. Теперь он сможет поселиться в гериатрическом пансионате, где о старике будут заботиться специалисты.

Напомним, ранее в Днепре патрульные помогли пожилому мужчине, потерявшему свою машину и жену.

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