Бродил по улице: в Днепре помогли почти незрячему дедушке, потерявшему все документы

Историю дедушки рассказали в Миграционной службе Днепра.
Николая Михайловича заметили патрульные и доставили в специализированное заведение для бездомных. Мужчина почти ничего не видит и не имеет никаких документов.
Вскоре дедушкой занялись соцработники, которые вместе с миграционниками восстановили документы мужчины. Теперь он сможет поселиться в гериатрическом пансионате, где о старике будут заботиться специалисты.
Напомним, ранее в Днепре патрульные помогли пожилому мужчине, потерявшему свою машину и жену.
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