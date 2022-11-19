После Нового года школьники Кривого Рога могут выйти в школы на очное обучение

Школы Кривого Рога могут заработать офлайн после новогодних праздников.

Как отметил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, после Нового года школы города могут открыть свои двери для учащихся. По его словам, ситуация с безопасностью в районе улучшилась. Она ничем не отличается от той, что в столице, где школьники с 1 сентября ходят на офлайн-занятия.

Поэтому после зимних каникул детсады, ДЮСШ, музыкальные школы, другие учебные заведения и дворцы культуры смогут перейти в обычный режим работы.

“Но только тем, у кого есть хранилища и укрытия. И только на количество детей и работников, что не превышает количество мест в укрытиях. При этом каждое отдельное учреждение или класс самостоятельно решают какой режим работы выбрать – онлайн или офлайн путем реального голосования родителей. Причем с подписями», — подытожил Вилкул.

Кроме этого, в ближайшее время на Криворожье сократят комендантский час и разрешат продажу алкоголя.

Напомним, ввиду ситуации безопасности школы Кривого Рога и Днепра работают онлайн. В областном центре пока не планируют возвращаться в очный режим обучения.

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