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После Нового года школьники Кривого Рога могут выйти в школы на очное обучение

Сегодня 18:34
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Школы Кривого Рога могут заработать офлайн после новогодних праздников.

Новости Днепра про После Нового года школьники Кривого Рога могут выйти в школы на очное обучение

Как отметил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, после Нового года школы города могут открыть свои двери для учащихся. По его словам, ситуация с безопасностью в районе улучшилась. Она ничем не отличается от той, что в столице, где школьники с 1 сентября ходят на офлайн-занятия.

Поэтому после зимних каникул детсады, ДЮСШ, музыкальные школы, другие учебные заведения и дворцы культуры смогут перейти в обычный режим работы.

“Но только тем, у кого есть хранилища и укрытия. И только на количество детей и работников, что не превышает количество мест в укрытиях. При этом каждое отдельное учреждение или класс самостоятельно решают какой режим работы выбрать – онлайн или офлайн путем реального голосования родителей. Причем с подписями», — подытожил Вилкул.

Кроме этого, в ближайшее время на Криворожье сократят комендантский час и разрешат продажу алкоголя.

Напомним, ввиду ситуации безопасности школы Кривого Рога и Днепра работают онлайн. В областном центре пока не планируют возвращаться в очный режим обучения.

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