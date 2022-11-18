Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение

Сегодня 14:11
просмотров

В Днепре и области после атаки на энергетический объект люди часами сидят без света.

Новости Днепра про Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, электроснабжение стабилизируют через два-три дня.

Через неделю россия осуществила два ракетных обстрела критической инфраструктуры области. Поэтому оставили почти миллион людей без света. Но через 2-3 дня электроснабжение будет стабилизировано. – Об этом заявил на брифинге председатель ДОР Николай Лукашук.

Такое развитие событий возможно, если в ближайшие дни не будет повторных ударов.

Лукашук отметил, что на этой неделе обстреляли объекты критической энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Один из них удовлетворял потребности в электричестве значительной части области.

Поэтому со вторника на Днепропетровщине проблемы со светом. В настоящее время действуют стабилизационные и экстренные отключения света.

Читайте также:

Новости Днепра про Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжениеУкраїнська Новости Днепра про Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжениеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:22
    Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

    В Днепропетровской области фермер мордует своих коров.

    Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября
    Новости Днепра
    Сегодня 12:42
    Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября

    Утром 17 ноября Днепр пережил ракетную атаку. В результате прилетов…

    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео
    Новости Днепра
    Сегодня 12:19
    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

    В Днепре спасают больного красавца Лео.

    В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого
    Новости Днепра
    Сегодня 11:37
    В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого

    В Днепре спасают бойца, у которого ожоги 70% тела.

    Последние новости

    Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)
    Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

    В Днепропетровской области фермер мордует своих коров.

    Сегодня 13:22
    0
    просмотров
    Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября
    Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября

    Утром 17 ноября Днепр пережил ракетную атаку. В результате прилетов поврежден общественный транспорт, промышленные предприятия и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие.

    Сегодня 12:42
    просмотров
    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео
    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

    В Днепре спасают больного красавца Лео.

    Сегодня 12:19
    0
    просмотров
    В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого
    В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого

    В Днепре спасают бойца, у которого ожоги 70% тела.

    Сегодня 11:37
    просмотров
    Исчез на рассвете: каким был первый снег в Днепре и области
    Исчез на рассвете: каким был первый снег в Днепре и области

    Сегодня 17 ноября в Днепре выпал первый снег.

    Сегодня 10:51
    2
    просмотров
    В Днепре на Парусе из-за отключения света остановились троллейбусы и начался транспортный «коллапс»
    В Днепре на Парусе из-за отключения света остановились троллейбусы и начался транспортный «коллапс»

    Сегодня 18 ноября, из-за веерных отключений на работу добираться трудно.

    Сегодня 10:33
    0
    просмотров
    В Днепре сотни домов остались без воды: адреса
    В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

    В Днепре отключили воду во многих домах.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Чуть не сгорел: в Днепропетровской области произошел пожар
    Чуть не сгорел: в Днепропетровской области произошел пожар

    В Днепропетровской области в Синельниковском районе произошел пожар в доме, внутри находился мужчина.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    В Белгороде работников заводов активно вербуют в ЧВК «Вагнера», — Генштаб
    В Белгороде работников заводов активно вербуют в ЧВК «Вагнера», — Генштаб

    В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Пока все спали: россияне устроили страшную ночь для Никополя
    Пока все спали: россияне устроили страшную ночь для Никополя

    Никополь почти каждую ночь страдает от вражеских обстрелов. Неспокойной выдалась и ночь на 18 ноября. Армия россии выпустила по ночным кварталам более 40 снарядов.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх