Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, электроснабжение стабилизируют через два-три дня.
Через неделю россия осуществила два ракетных обстрела критической инфраструктуры области. Поэтому оставили почти миллион людей без света. Но через 2-3 дня электроснабжение будет стабилизировано. – Об этом заявил на брифинге председатель ДОР Николай Лукашук.
Такое развитие событий возможно, если в ближайшие дни не будет повторных ударов.
Лукашук отметил, что на этой неделе обстреляли объекты критической энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Один из них удовлетворял потребности в электричестве значительной части области.
Поэтому со вторника на Днепропетровщине проблемы со светом. В настоящее время действуют стабилизационные и экстренные отключения света.
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