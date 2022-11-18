Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение

В Днепре и области после атаки на энергетический объект люди часами сидят без света.

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, электроснабжение стабилизируют через два-три дня.

Через неделю россия осуществила два ракетных обстрела критической инфраструктуры области. Поэтому оставили почти миллион людей без света. Но через 2-3 дня электроснабжение будет стабилизировано. – Об этом заявил на брифинге председатель ДОР Николай Лукашук.

Такое развитие событий возможно, если в ближайшие дни не будет повторных ударов.

Лукашук отметил, что на этой неделе обстреляли объекты критической энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Один из них удовлетворял потребности в электричестве значительной части области.

Поэтому со вторника на Днепропетровщине проблемы со светом. В настоящее время действуют стабилизационные и экстренные отключения света.

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