Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

Об этом рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам Ольги, рыжего котика Лео хотели усыпить в одной из клиник Днепра, хотя оснований для этого нет никаких. У животного есть заболевание почек, из-за чего Лео чувствует невыносимую боль и не может самостоятельно сходить в туалет. Ситуация критическая, но пушистика присыпать еще рано.
Из предыдущей клиники его забрали. Ветеринары говорят, что спасти котика можно, но нужно интенсивное лечение. Так как ситуация запущена, в моче животного кровь и песок.
Предварительно лечение будет стоить не менее 8 тысяч гривен. Котик Лео настоящий красавец и боец. Если у вас есть возможность помочь пушистику финансово, сделать это можно по реквизитам:
ІNSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
ВСІ СОЦМЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
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