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  • Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

Сегодня 12:19
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В Днепре спасают больного красавца Лео.

Новости Днепра про Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

Об этом рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, рыжего котика Лео хотели усыпить в одной из клиник Днепра, хотя оснований для этого нет никаких. У животного есть заболевание почек, из-за чего Лео чувствует невыносимую боль и не может самостоятельно сходить в туалет. Ситуация критическая, но пушистика присыпать еще рано.

Новости Днепра про Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

Из предыдущей клиники его забрали. Ветеринары говорят, что спасти котика можно, но нужно интенсивное лечение. Так как ситуация запущена, в моче животного кровь и песок.

Предварительно лечение будет стоить не менее 8 тысяч гривен. Котик Лео настоящий красавец и боец. Если у вас есть возможность помочь пушистику финансово, сделать это можно по реквизитам:

 

ІNSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСІ СОЦМЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal  [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

“Благотворительная помощь для котика Лео”
 

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Новости Днепра про Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец ЛеоУкраїнська Новости Днепра про Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец ЛеоРусский

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