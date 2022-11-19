Після Нового року школярі Кривого Рогу можуть вийти в школи на очне навчання

Як зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, після Нового року школи міста можуть відкрити свої двері для учнів. За його словами, безпекова ситуація в районі поліпшилася. Вона нічим не відрізняється від тієї, що в столиці, де школярі з 1 вересня ходять на заняття офлайн.
Тому після зимових канікул дитсадки, ДЮСШ, музичні школи, інші навчальні заклади та палаци культури зможуть перейти на звичайний режим роботи.
“Але, лише тим, у кого є сховища та укриття. І лише на кількість дітей та працівників, що не перевищує кількість місць в укриттях. При цьому, кожний окремий заклад чи клас самостійно вирішують який режим роботи обрати – онлайн чи офлайн, шляхом реального голосування батьків. При чому з підписами”, — підсумував Вілкул.
Крім цього, найближчим часом на Криворіжжі скоротять комендантську годину та дозволять продаж алкоголю.
Нагадаємо, зважаючи на безпекову ситуацію школи Кривого Рогу та Дніпра працюють онлайн. В обласному центрі поки що не планують повертатися до очного режиму навчання.
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Яна Юхименко
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