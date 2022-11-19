Після Нового року школярі Кривого Рогу можуть вийти в школи на очне навчання

Школи Кривого Рогу можуть запрацювати офлайн після новорічних свят.

Як зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, після Нового року школи міста можуть відкрити свої двері для учнів. За його словами, безпекова ситуація в районі поліпшилася. Вона нічим не відрізняється від тієї, що в столиці, де школярі з 1 вересня ходять на заняття офлайн.

Тому після зимових канікул дитсадки, ДЮСШ, музичні школи, інші навчальні заклади та палаци культури зможуть перейти на звичайний режим роботи.

“Але, лише тим, у кого є сховища та укриття. І лише на кількість дітей та працівників, що не перевищує кількість місць в укриттях. При цьому, кожний окремий заклад чи клас самостійно вирішують який режим роботи обрати – онлайн чи офлайн, шляхом реального голосування батьків. При чому з підписами”, — підсумував Вілкул.

Крім цього, найближчим часом на Криворіжжі скоротять комендантську годину та дозволять продаж алкоголю.

Нагадаємо, зважаючи на безпекову ситуацію школи Кривого Рогу та Дніпра працюють онлайн. В обласному центрі поки що не планують повертатися до очного режиму навчання.

Читайте також:

Українська

Автор: