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Після Нового року школярі Кривого Рогу можуть вийти в школи на очне навчання

Сьогодні 18:34
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Школи Кривого Рогу можуть запрацювати офлайн після новорічних свят.

Новости Днепра про Після Нового року школярі Кривого Рогу можуть вийти в школи на очне навчання

Як зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, після Нового року школи міста можуть відкрити свої двері для учнів. За його словами, безпекова ситуація в районі поліпшилася. Вона нічим не відрізняється від тієї, що в столиці, де школярі з 1 вересня ходять на заняття офлайн.

Тому після зимових канікул дитсадки, ДЮСШ, музичні школи, інші навчальні заклади та палаци культури зможуть перейти на звичайний режим роботи. 

“Але, лише тим, у кого є сховища та укриття. І лише на кількість дітей та працівників, що не перевищує кількість місць в укриттях. При цьому, кожний окремий заклад чи клас самостійно вирішують який режим роботи обрати – онлайн чи офлайн, шляхом реального голосування батьків. При чому з підписами”, — підсумував Вілкул.

Крім цього, найближчим часом на Криворіжжі скоротять комендантську годину та дозволять продаж алкоголю.

Нагадаємо, зважаючи на безпекову ситуацію школи Кривого Рогу та Дніпра працюють онлайн. В обласному центрі поки що не планують повертатися до очного режиму навчання.

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Новости Днепра про Після Нового року школярі Кривого Рогу можуть вийти в школи на очне навчанняУкраїнська

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