В Днепре на правом берегу появятся причудливые черные бочки: для чего

В Днепре на правом берегу начали устанавливать причудливые черные бочки.

Как стало известно, это емкости с технической водой.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

В общей сложности установят 100 бочек. Объем одной – 2 200 литров.

Город продолжает готовиться к возможным испытаниям, которые могут быть вызваны агрессией рф. Верим в наших энергетиков, восстанавливающих нашу энергосистему. Однако должны готовиться и к худшему. Поэтому городские власти приняли решение установить на территории правого берега города 100 емкостей с технической водой. Локации расположения определены районными администрациями так, чтобы бочки с водой устанавливались равномерно и были в доступности, – рассказал заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Жителям левого берега не следует беспокоиться, поскольку там обустроят около 50 скважин.

Размещение бочек с водой на правобережье и скважин на левом берегу связано с залеганием воды на левобережной части города — оно в разы ниже, чем на правобережье, – отметил Михаил Лысенко.

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