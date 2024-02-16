«Похожа на украинскую надувную куклу»: Меган Фокс разозлила сеть из-за неудачной шутки

Меган Фокс вляпалась в скандал из-за упоминания об украинках.

Американская актриса Меган Фокс поначалу удивила фанатов своим видом на вечеринке Super Bowl. Пользователи сети подметили, что лицо 37-летней звезды изменилось. Фокс стали подозревать в чрезмерном увлечении инъекциями и т.п.

Актриса пыталась «оправдаться» нелепой шуткой, но оконфузилась еще больше, ведь оскорбила своими высказываниями украинок, использовав неудачное сравнение.

Божечки, люди, смотрите, как по-другому я… совсем не выгляжу. Выходит, это было только затененное фото на телефон, на котором я похожа на надувную украинскую куклу. Когда в реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых настоящих сесклялек, которые можно купить только в Японии, – написала Меган.

А когда в комментариях начали писать о неудачной шутке и обвинять актрису в ксенофобии и грубости, Фокс пыталась оправдаться.

Я не это имела в виду. Украинские женщины горячие, так что в моем воображении надувные куклы тоже горячие. Дайте девушке пошутить, – ответила Меган.

Однако такое объяснение не устроило пользователей сети, которые просят удалить возмутительное упоминание об Украине с поста. Есть и те, кто не видит в шутке Фокс обиды, мол, она шутила не об украинках, а о куклах, изготовленных в Украине.

В то же время пользователи отмечают, что такая гиперсексуализация украинских женщин в то время, когда они подвергаются реальным пыткам и изнасилованиям со стороны российских военных — неуместна.

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