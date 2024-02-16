Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Похожа на украинскую надувную куклу»: Меган Фокс разозлила сеть из-за неудачной шутки

«Похожа на украинскую надувную куклу»: Меган Фокс разозлила сеть из-за неудачной шутки

Сегодня 14:41
просмотров

Меган Фокс вляпалась в скандал из-за упоминания об украинках.

Новости Днепра про

Американская актриса Меган Фокс поначалу удивила фанатов своим видом на вечеринке Super Bowl. Пользователи сети подметили, что лицо 37-летней звезды изменилось. Фокс стали подозревать в чрезмерном увлечении инъекциями и т.п.

Актриса пыталась «оправдаться» нелепой шуткой, но оконфузилась еще больше, ведь оскорбила своими высказываниями украинок, использовав неудачное сравнение.

Божечки, люди, смотрите, как по-другому я… совсем не выгляжу. Выходит, это было только затененное фото на телефон, на котором я похожа на надувную украинскую куклу. Когда в реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых настоящих сесклялек, которые можно купить только в Японии, – написала Меган.

А когда в комментариях начали писать о неудачной шутке и обвинять актрису в ксенофобии и грубости, Фокс пыталась оправдаться.

Я не это имела в виду. Украинские женщины горячие, так что в моем воображении надувные куклы тоже горячие. Дайте девушке пошутить, – ответила Меган.

Однако такое объяснение не устроило пользователей сети, которые просят удалить возмутительное упоминание об Украине с поста. Есть и те, кто не видит в шутке Фокс обиды, мол, она шутила не об украинках, а о куклах, изготовленных в Украине.

В то же время пользователи отмечают, что такая гиперсексуализация украинских женщин в то время, когда они подвергаются реальным пыткам и изнасилованиям со стороны российских военных — неуместна.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила
Новости Днепра
25.01.2024 17:54
Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила

Блогерша из Днепра снова попала в скандал.

«сиСкадовская»: украинцы возмутились из-за оскорбительных шуток «95 Квартала» о переселенке из Скадовска
Новости Украины
03.01.2024 12:45
«сиСкадовская»: украинцы возмутились из-за оскорбительных шуток «95 Квартала» о переселенке из Скадовска

Выступление с новогоднего концерта "Квартала 95" возмутило сеть.

Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакции
Новости Днепра
28.12.2023 21:00
Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакции

Одиозная блогерша из Днепра снова попала в очередную медийную халепу.

Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца
Новости Днепра
28.12.2023 14:53
Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца

Наталья Татаринцева и Женя Кот сообщили, что ждут ребенка.

Последние новости

В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных
В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных

Кладбище домашних животных возрождается на Победе.

Сегодня 18:40
2
просмотров
Жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма: что произошло
Жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма: что произошло

Сегодня, 16 февраля, жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма.

Сегодня 18:04
6
просмотров
В Днепре на месяц сузят дорогу и проезды к домам на проспекте Героев
В Днепре на месяц сузят дорогу и проезды к домам на проспекте Героев

В Днепре по проспекту Героев запланировали строительные работы.

Сегодня 18:04
2
просмотров
Как оформить дарственную на авто или недвижимость: инструкция и сколько это стоит
Как оформить дарственную на авто или недвижимость: инструкция и сколько это стоит

Оформить договор дарения в Украине можно на движимое и недвижимое имущество. Он дает право тому, кто получил квартиру или автомобиль в дар сразу стать единственным собственником.

Сегодня 18:01
2
просмотров
Где находилось самое первое кладбище Екатеринослава и что теперь на его месте (ФОТО)
Где находилось самое первое кладбище Екатеринослава и что теперь на его месте (ФОТО)

Одно из первых городских кладбищ Днепра находилось в районе улицы Короленко. На время его основания эта местность была за городской чертой. Также было кладбище в Севастопольском парке – это тоже считался «пригород», а самое первое и самое старое кладбище находилось…

Сегодня 17:43
1
просмотров
ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес
ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес

На всякий случай зарядите повербанки!

Сегодня 16:42
5
просмотров
Жители Днепра нашли камешки в конфетах из АТБ
Жители Днепра нашли камешки в конфетах из АТБ

В конфетах собственной марки АТБ обнаружили камни.

Сегодня 16:40
1
просмотров
Мэр Днепра рассказал, когда школы Приднепровска выйдут с дистанционки
Мэр Днепра рассказал, когда школы Приднепровска выйдут с дистанционки

Приднепровску вернули тепло.

Сегодня 15:48
5
просмотров
Спортсменка с Днепропетровщины завоевала «серебро» на чемпионате Европы
Спортсменка с Днепропетровщины завоевала «серебро» на чемпионате Европы

Это первое достижение спортсменки на соревнованиях такого уровня среди взрослых!

Сегодня 15:27
5
просмотров
Зеленский прокомментировал новости о вероятной смерти Навального
Зеленский прокомментировал новости о вероятной смерти Навального

Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом прокомментировал информацию о возможной смерти Навального.

Сегодня 15:18
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх