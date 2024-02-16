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  • Водитель Mercedes, который влетел в столб на улице Зимних Походов в Днепре, умер в больнице

Водитель Mercedes, который влетел в столб на улице Зимних Походов в Днепре, умер в больнице

Сегодня 12:05
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Врачи 5 дней боролись за жизнь мужчины.

Новости Днепра про Водитель Mercedes, который влетел в столб на улице Зимних Походов в Днепре, умер в больнице

В субботу, 10 февраля, в Днепре на улице Зимних Походов (ранее – Молодогвардейская) произошла авария – там водитель Mercedes влетел в столб. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Медики диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и гематому затылочного участка.

К сожалению, 15 февраля водитель умер.

Об этом сообщает «Информатор».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужчины!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Нигояна «японец» сбил мужчину (ВИДЕО).

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Новости Днепра про Водитель Mercedes, который влетел в столб на улице Зимних Походов в Днепре, умер в больницеУкраїнська Новости Днепра про Водитель Mercedes, который влетел в столб на улице Зимних Походов в Днепре, умер в больницеРусский

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