Водитель Mercedes, который влетел в столб на улице Зимних Походов в Днепре, умер в больнице

В субботу, 10 февраля, в Днепре на улице Зимних Походов (ранее – Молодогвардейская) произошла авария – там водитель Mercedes влетел в столб. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Медики диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и гематому затылочного участка.
К сожалению, 15 февраля водитель умер.
Об этом сообщает «Информатор».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужчины!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Нигояна «японец» сбил мужчину (ВИДЕО).
Читайте также:
Автор:
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Днепре планируют реконструировать столетнее здание на проспекте Яворницкого.
В Днепре в январе снизились цены на квартиры в аренду.
Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Пожалуйста, не оставляйте детей дома одних!
В Днепре планируют реконструировать столетнее здание на проспекте Яворницкого.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре в январе снизились цены на квартиры в аренду.
Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.
В Днепре в пятницу будут выключать свет.
Житель Днепра за день совершил две кражи.
В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.
В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!