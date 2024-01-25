Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила

Блогерша из Днепра снова попала в скандал.

Блоггерша из Днепра Анна Алхим попала в очередной скандал. В Хмельницком, где она была проездом, инфлюэнсерша сняла радостное видео под российскую песню. И все бы ничего, но это происходило напротив Аллеи павших Героев.

Алхим подвергли критике за то, что она не обратила внимание на эту деталь и выразила неуважение к памяти этих людей. Впрочем, многие поддержали блогершу. Фанаты утверждают, что она ничего криминального не сделала.

На видео видно, как Алхим стоит на фоне портретов павших Героев. Блогерша улыбается на камеру и кружит во время снегопада под песню российской исполнительницы Makfa.

После того как этот случай получил огласку, Алхим записала сторис, где объяснила почему сняла видео.

Блогерша отметила, что была в Хмельницком впервые. Она как раз добралась до центра города, когда начался снег и светили фонари, поэтому она попросила снять ее на камеру, чтобы зафиксировать этот момент. Алхим говорит, что фокусировалась на себе и на своем лице, поэтому не обратила внимание на фон.

Я действительно его не видела. Я не обратила на это внимания. Я была сфокусирована на снег, фонарь, я, мое лицо, как будто все. Я выложила это видео, посмотрела несколько раз, последовали обычные комментарии. И потом впоследствии написала девушка комментарий о том, что позади Мемориал, – сказала она.

Алхим говорит, что уважает военных, а на этот раз просто не обратила внимание на происходящее на заднем фоне.

Заметим, что Алхим постоянно критикуют за любовь к русской музыке. Это уже не впервые, когда блогер попадает в скандалы из-за этого. Хотя украинцы уже неоднократно объясняли, почему такая позиция инфлюэнсерши неправильна и просили быть внимательнее с выбором музыки и высказываний. Но Анна не слушает советов пользователей сети и получает за это кучу хейта.

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