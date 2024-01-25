Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила

Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила

Сегодня 17:54
просмотров

Блогерша из Днепра снова попала в скандал.

Новости Днепра про Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила

Блоггерша из Днепра Анна Алхим попала в очередной скандал. В Хмельницком, где она была проездом, инфлюэнсерша сняла радостное видео под российскую песню. И все бы ничего, но это происходило напротив Аллеи павших Героев.

Алхим подвергли критике за то, что она не обратила внимание на эту деталь и выразила неуважение к памяти этих людей. Впрочем, многие поддержали блогершу. Фанаты утверждают, что она ничего криминального не сделала.

Новости Днепра про Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила

На видео видно, как Алхим стоит на фоне портретов павших Героев. Блогерша улыбается на камеру и кружит во время снегопада под песню российской исполнительницы Makfa.

После того как этот случай получил огласку, Алхим записала сторис, где объяснила почему сняла видео.

Блогерша отметила, что была в Хмельницком впервые. Она как раз добралась до центра города, когда начался снег и светили фонари, поэтому она попросила снять ее на камеру, чтобы зафиксировать этот момент. Алхим говорит, что фокусировалась на себе и на своем лице, поэтому не обратила внимание на фон.

Я действительно его не видела. Я не обратила на это внимания. Я была сфокусирована на снег, фонарь, я, мое лицо, как будто все. Я выложила это видео, посмотрела несколько раз, последовали обычные комментарии. И потом впоследствии написала девушка комментарий о том, что позади Мемориал, – сказала она.

Алхим говорит, что уважает военных, а на этот раз просто не обратила внимание на происходящее на заднем фоне.

 

Заметим, что Алхим постоянно критикуют за любовь к русской музыке. Это уже не впервые, когда блогер попадает в скандалы из-за этого. Хотя украинцы уже неоднократно объясняли, почему такая позиция инфлюэнсерши неправильна и просили быть внимательнее с выбором музыки и высказываний. Но Анна не слушает советов пользователей сети и получает за это кучу хейта.

Читайте также:

Новости Днепра про Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснилаУкраїнська Новости Днепра про Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснилаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году
Новости Днепра
Сегодня 17:24
Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь…

На войне погиб известный футболист и экс-игрок «Кривбасса»
Новости Днепра
Сегодня 16:20
На войне погиб известный футболист и экс-игрок «Кривбасса»

На войне погиб футболист из Кривого Рога.

В Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 15:22
В Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО)

В Днепре на мосту загорелся трамвай.

Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:52
Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

В центре Днепра еще сохранилось несколько десятков домов, построенных более…

Последние новости

Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году
Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь изменились не только даты традиционных церковных праздников, но также и поминальные дни, и родительские субботы сместились на 13 дней. Поэтому в этом году почитать умерших нужно будет в другие даты.

Сегодня 17:24
2
просмотров
На войне погиб известный футболист и экс-игрок «Кривбасса»
На войне погиб известный футболист и экс-игрок «Кривбасса»

На войне погиб футболист из Кривого Рога.

Сегодня 16:20
3
просмотров
В Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО)
В Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО)

В Днепре на мосту загорелся трамвай.

Сегодня 15:22
2
просмотров
В Каменском водитель наехал на 80-летнюю пенсионерку и сбежал
В Каменском водитель наехал на 80-летнюю пенсионерку и сбежал

В Каменском на Днепропетровщине водитель наехал на женщину и скрылся с места преступления.

Сегодня 14:33
5
просмотров
Переименование Першотравенска: какое название выбрали люди и что решили депутаты
Переименование Першотравенска: какое название выбрали люди и что решили депутаты

На Днепропетровщине рассматривали переименование Першотравенска.

Сегодня 13:41
4
просмотров
Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)
Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

В центре Днепра еще сохранилось несколько десятков домов, построенных более века назад. «Опознать» их можно в первую очередь по количеству этажей – в конце XIX и начале XX веков дома редко возводили выше 3-х этажей, по фасаду -  здания часто…

Сегодня 12:52
4
просмотров
В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри
В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

В Днепре пылало СТО.

Сегодня 12:36
4
просмотров
Укрпочта сообщила о значительном техническом сбое: какие услуги недоступны жителям Днепра
Укрпочта сообщила о значительном техническом сбое: какие услуги недоступны жителям Днепра

Укрпочту немного "штормит".

Сегодня 11:36
4
просмотров
В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известно
В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известно

В части Днепра внезапно исчез свет.

Сегодня 11:16
7
просмотров
В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали
В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали

В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв.

Сегодня 10:36
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх