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Блогерка із Дніпра Алхім зняла радісне відео під російський трек на фоні портретів полеглих воїнів: як вона це пояснила

Сьогодні 17:54
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Блогерка з Дніпра знову втрапила в скандал.

Новости Днепра про Блогерка із Дніпра Алхім зняла радісне відео під російський трек на фоні портретів полеглих воїнів: як вона це пояснила

Блогерка із Дніпра Анна Алхім потрапила в черговий скандал. У Хмельницькому, де вона була проїздом, інфлюенсерка зняла радісне відео під російську пісню. І все б нічого, але це відбувалося навпроти Алеї полеглих Героїв. 

Алхім розкритикували за те, що вона не звернула увагу на цю деталь і виразила не повагу до пам’яті цих людей. Утім багато хто підтримав блогерку. Фанати стверджують, що вона нічого кримінального не зробила. 

Новости Днепра про Блогерка із Дніпра Алхім зняла радісне відео під російський трек на фоні портретів полеглих воїнів: як вона це пояснила

На відео видно, як Алхім стоїть на фоні портретів полеглих Героїв. Блогерка посміхається на камеру та кружляє під час снігопаду під пісню російської виконавиці Makfa.

Після того, як цей випадок набув розголосу, Алхім записала ще одне відео, де пояснила чому зняла відео. 

Блогерка зазначила, що була в Хмельницькому вперше. Вона якраз добралася до центру міста, коли почався сніг, світили ліхтарі, тому вона попросила зняти її на камеру, аби зафіксувати цей момент. Алхім каже, що фокусувалася на собі та своєму обличчі, тому не звернула увагу на фон. 

Я його справді не бачила. Я не звернула на це уваги. Я була сфокусована на сніг, ліхтар, я, моє обличчя, ніби все. Я виклала це відео, переглянула кілька разів, пішли звичайні коментарі. І потім згодом написала дівчина коментар про те, що позаду Меморіал, — сказала вона.

Алхім каже, що поважає військових, а цього разу просто не звернула увагу на те, що відбувалося на задньому фоні.

 

Зауважимо, що Алхім постійно критикують за її любов до російської музики. Це вже не вперше, коли блогерка втрапляє в скандали через це. Хоча українці вже неодноразово пояснювали, чому така позиція інфлюенсерки неправильна і просили бути більш уважною з вибором музики та висловлювань. Але Анна все одно раз за разом висловлює контроверсійні думки та отримує за це купу хейту. 

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Новости Днепра про Блогерка із Дніпра Алхім зняла радісне відео під російський трек на фоні портретів полеглих воїнів: як вона це пояснилаУкраїнська

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