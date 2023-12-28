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  • Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакции

Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакции

Сегодня 21:00
просмотров

Одиозная блогерша из Днепра снова попала в очередную медийную халепу.

Новости Днепра про Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакции

Анна Алхим таки провела свой «Корпоратив» вокруг которого ранее развернулась «шоу-бизная» драма. Не обошлось без скандалов и в этот раз. Ивент блогерша открыла песней певицы-запроданки Asti, которая во время войны сбежала в РФ. Правда, один из хитов предательницы она перевела на украинский язык.

Она исполнила в украинском переводе песню своего кумира Asti «Царица». Это вызвало неоднозначную реакцию. Пользователи сети не понимают зачем таскать в наше инфопространство песни певицы, которая в разгар войны платит налоги в бюджет РФ, значительная часть которого тратится на убийство украинцев.

Фанаты Алхим наоборот рады тому, что блогерша спела эту песню на украинском и просят перевести еще несколько песен, чтобы потом «не было стыдно под них снимать видео».

Что интересно, часть средств с мероприятия она пообещала отдать в помощь защитникам, а именно 93-й бригаде «Холодный Яр».

Заметим, что вместо Анатолича, который ранее оконфузился из-за своего возможного участия в «Корпоративе» Алхим, ведущим был еще один одиозный блогер из Днепра Николай Залипуха. Ивент стример проводил по-русски. Ранее он, как и Алхим, оскандалился рекламой российского сериала «Слово пацана».

Новости Днепра про Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакции

После «Корпоратива» Алхим записала сторис, где высказалась по поводу этой ситуации. В довольно грубой манере она сказала, что ей цитируем «по*уй на том, на каком языке вы говорите или что слушаете».

Дальше прямая речь:

На каком языке вы говорите, что вы слушаете, что вы смотрите – мне абсолютно п*х*й. Главное, чтобы вы оставались человеком. Потому что в нашей стране очень много людей говорят на украинском языке. Слушают украинские песни. Но вы все подписались. Поэтому делайте выводы, – сказала она.

Кого именно Алхим считает такими плохими людьми, она не уточнила.

Стоит отметить, что Алхим действительно перечислила деньги, вырученные за билеты на ее «Корпоративе». 1 миллион 220 тысяч пошли на счета 93-й ОМБр Холодный Яр, у которой, кстати, есть днепровские корни. Еще 510 тысяч блоггерка должна отправить детям, пострадавшим от российской агрессии, впрочем, как отметила сама инфлюэнсерша, она ждет реквизиты фондов, поскольку никаких не знает.

Новости Днепра про Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакции

Так что хоть полезное благодаря скандальному «Корпоративу» сделать удалось.

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Новости Днепра про Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакцииУкраїнська Новости Днепра про Скандальная блогер из Днепра перевела на украинский хит певицы-запроданки и вызвала неоднозначные реакцииРусский

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