Скандальна блогерка із Дніпра переклала українською хіт співачки-запроданки та викликала неоднозначні реакції

Одіозна блогерка з Дніпра знову втрапила в чергову медійну "халепу".

Анна Алхім таки провела свій “Корпоратив” навколо якого раніше розгорнулася “шоу-бізна” драма. Не обійшлося без скандалів і цього разу. Івент блогерка відкрила піснею співачки-запроданки Asti, яка під час війни втекла до РФ. Щоправда, один із хітів зрадниці вона перевела українською мовою.

Вона виконала в українському перекладі пісню свого кумира Asti “Цариця”. Це викликало неоднозначну реакцію. Користувачі мережі не розуміють навіщо тягати в наш інфопростір пісні співачки, яка в розпал війни платить податки до бюджету РФ, значна частина якого витрачається на вбивство українців.

Фанати Алхім навпаки раді тому, що блогерка заспівала цю пісню українською та просять перекласти ще кілька пісень, щоб потім “не було соромно під них знімати відео”.

Що цікаво, частину коштів із заходу вона пообіцяла віддати на допомогу захисникам, а саме 93-й бригаді “Холодний яр”.

Зауважимо, що замість Анатоліча, який раніше осоромився через свою можливу участь в “Корпоративі” Алхім, ведучим був ще один одіозний дніпровський блогер Микола Заліпуха. Івент стрімер проводив російською. Раніше він як і Алхім, оскандалився рекламою російського серіалу “Слово пацана”.

Після “Корпоративу” Алхім записала сторіс, де висловилася щодо цієї ситуації. У досить грубій манері вона сказала, що їй цитуємо “по*уй на те, якою мовою ви говорите, чи що слухаєте”.

Далі пряма мова:

Якою мовою ви говорите, що ви слухаєте, що ви дивитеся – мені абсолютно п*х*й. Головне, щоб ви залишалися людиною. Тому що в нашій країні дуже багато людей розмовляє українською мовою. Слухають українські пісні. Але ви всі під*р*си. Тому робіть висновки, — сказала вона.

Кого саме Алхім вважає такими поганими людьми вона не уточнила.

Варто зазначити, що Алхім дійсно перерахувала гроші виручені за квитки на її “Корпоративі”. 1 мільйон 220 тисяч пішли на рахунки 93-ї ОМБр Холодний Яр, яка до речі, має дніпровське коріння. Ще 510 тисяч блогерка має відправити дітям, які постраждали від російської агресії, втім як зазначила сама інфлюенсерка, вона чекає реквізити фондів, позаяк ніяких не знає.

Тож хоч корисне завдяки скандальному “Корпоративу” зробити вдалося.

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