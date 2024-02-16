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  • “Схожа на українську надувну ляльку”: Меган Фокс збурила мережу через невдалий жарт

“Схожа на українську надувну ляльку”: Меган Фокс збурила мережу через невдалий жарт

Сьогодні 14:41
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Меган Фокс вляпалася в скандал через згадку про українок.

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Американська акторка Меган Фокс спочатку здивувала фанатів своїм виглядом на вечірці Super Bowl. Користувачі мережі підмітили, що обличчя 37-річної зірки якось змінилося. Фокс стали підозрювати в надмірному захопленні ін’єкціями тощо.

Акторка намагалася “виправдатися” недолугим жартом, але осоромилася ще більше, адже образила своїми висловлюваннями українок, використавши невдале порівняння. 

Божечки, люди, дивіться, як по-іншому я… зовсім не виглядаю. Виходить, то було лише затінене фото на телефон, на якому я схожа на надувну українську ляльку. Коли в реальності я виглядаю як одна з тих супердорогих силіконових справжніх сескляльок, які можна купити лише в Японії, – написала Меган.

А коли в коментарях почали писати про невдалий жарт та звинувачувати акторку в ксенофобії та грубості, Фокс намагалася виправдатися. 

Я не це мала на увазі. Українські жінки гарячі, тож у моїй уяві надувні ляльки теж гарячі. Дайте дівчині пожартувати, – відповіла Меган.

Однак таке пояснення не влаштувало користувачів мережі, які просять видалити обурливу згадку про Україну з посту. Є й ті, хто не вбачає у жарті Фокс образи, мовляв, вона жартувала не про українок, а про ляльок, виготовлених в Україні.

Водночас користувачі наголошують на тому, що така гіперсексуалізація українських жінок у той час, коли вони зазнають реальних катувань та зґвалтувань з боку російських військових – не доречна. 

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