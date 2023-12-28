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  • Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца

Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца

Сегодня 14:53
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Наталья Татаринцева и Женя Кот сообщили, что ждут ребенка.

Новости Днепра про Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца

Украинский танцовщик Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева сообщили, что ждут первенца. Об этом пара известила в своем Instagram, опубликовав трогательное видео на Рождество. Чувственный ролик в украинском стиле, снятый под детскую колыбельную, появился на страницах звезд 25 декабря.

Новости Днепра про Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца

Наталья на своем аккаунте отметила, что о беременности узнала еще в начале ноября, но до последнего в это не верила, поскольку о ребенке мечтала несколько лет. Раньше женщина делилась с поклонниками тем, что из-за своего спортивного прошлого имеет проблемы со здоровьем и не может забеременеть. Однако произошло чудо. Пара хотела рассказать об этом раньше, но решили подождать, чтобы не сглазить.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева поженились в 2019 году. Вместе они уже 5 лет, 4 из них — в браке.

Кто такие Наталья Татаринцева и Женя Кот?

Наталья родом из Днепра. Здесь она родилась 15 августа 1990 и жила до 2003 года, пока не переехала в Киев, чтобы учиться в спортивной школе-интернате Дерюгиных.

Наталья семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и профессиональный тренер. Участвовала в проекте «Украина имеет талант» в 2015 и 2021 годах.

Евгений Кот родился в Херсоне. Известность получил благодаря участию в проекте «Танцуют все», где сначала победил, а затем стал постоянным судьей.

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Новости Днепра про Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенцаУкраїнська Новости Днепра про Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенцаРусский

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