Гімнастка-чемпіонка з Дніпра та танцівник Женя Кот чекають на довгоочікуваного первістка

Український танцівник Женя Кот та його дружина Наталія Татаринцева повідомили, що чекають на первістка. Про це пара сповістила у своєму Instagram, опублікувавши зворушливе відео на Різдво. Чуттєвий ролик в українському стилі, знятий під дитячу колискову, з’явився на сторінках зірок 25 грудня.
Наталія на своєму акаунті зазначила, що про вагітність дізналася ще на початку листопада, але до останнього в це не вірила, позаяк про дитину мріяла кілька років. Раніше жінка ділилася з прихильниками тим, що через своє спортивне минуле має проблеми зі здоров’ям та не може завагітніти. Однак сталося диво. Пара хотіла розповісти про це раніше, але вирішили зачекати, щоб не наврочити.
Євген Кот і Наталя Татаринцева одружилися у 2019 році. Разом вони вже 5 років, 4 із них – у шлюбі.
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