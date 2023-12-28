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  • Гімнастка-чемпіонка з Дніпра та танцівник Женя Кот чекають на довгоочікуваного первістка

Гімнастка-чемпіонка з Дніпра та танцівник Женя Кот чекають на довгоочікуваного первістка

Сьогодні 14:53
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Наталя Татаринцева та Женя Кот повідомили, що чекають на дитину.

Новости Днепра про Гімнастка-чемпіонка з Дніпра та танцівник Женя Кот чекають на довгоочікуваного первістка

Український танцівник Женя Кот та його дружина Наталія Татаринцева повідомили, що чекають на первістка. Про це пара сповістила у своєму Instagram, опублікувавши зворушливе відео на Різдво. Чуттєвий ролик в українському стилі, знятий під дитячу колискову, з’явився на сторінках зірок 25 грудня. 

Новости Днепра про Гімнастка-чемпіонка з Дніпра та танцівник Женя Кот чекають на довгоочікуваного первістка

Наталія на своєму акаунті зазначила, що про вагітність дізналася ще на початку листопада, але до останнього в це не вірила, позаяк про дитину мріяла кілька років. Раніше жінка ділилася з прихильниками тим, що через своє спортивне минуле має проблеми зі здоров’ям та не може завагітніти. Однак сталося диво. Пара хотіла розповісти про це раніше, але вирішили зачекати, щоб не наврочити.

Євген Кот і Наталя Татаринцева одружилися у 2019 році. Разом вони вже 5 років, 4 із них – у шлюбі. 

Хто такі Наталія Татаринцева та Женя Кот?

Наталія родом з Дніпра. Тут вона народилася 15 серпня 1990 року та жила до 2003 року, поки не переїхала до Києва, щоб навчатися в спортивній школі-інтернаті Дерюгіних.
 
Наталія семиразова чемпіонка України, Європи і світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу та професійна тренерка. Брала участь у проєкті «Україна має талант» у 2015 та 2021 роках.
 
Євген Кот народився у Херсоні. Популярність здобув завдяки участі в проєкті “Танцюють всі”, де спочатку переміг, а потім став постійним суддею. 
 

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