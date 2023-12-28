Дитяча залізниця в парку Глоби в Дніпрі знову працює: назвали дати, коли можна покататися

Під час зимового сезону, який приурочений до новорічних свят, залізниця працюватиме обмежену кількість днів.
Перший рейс відправився у дорогу 23 грудня. Покататися можна було на Різдво – 24 та 25 грудня. Наступна доступна дата напередодні Нового року – 30 та 31 грудня.
Покататися маленькі відвідувачі зможуть також 6, 7, 13 та 14 січня 2024 року. Перший рейс відправляється о 10:40, останній – о 15:40.
Дитяча залізниця – це чудова можливість для малечі не лише покататися на потязі, а й поринути в атмосферу свята та радості.
Варто зауважити: після оголошення повітряної тривоги рейс скасовується. Скористатися квитком можна буде наступним рейсом у будь-який день.
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