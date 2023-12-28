У Дніпрі у Сільпо продають “золоту” малину: понад 2000 грн за кілограм

На ожину та порічку ціни також не маленькі.

Іноді взимку хочеться побалувати себе літніми ягодами. Знайти їх в супермаркетах можна, але ціни шокують.

Так, у Дніпрі в “Сільпо” 100 грамів “відбірної” малини коштують 229,90 грн, тобто більше 2 тис. гривень за кілограм. А за 125 грамів звичайної малини просять 269 грн.

Також у супермаркеті в наявності ожина: 299 грн за 125 грамів звичайної та 239 грн за 100 грамів особливої.

Є й порічка червона – 199 грн за 125 грамів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Павлограда скаржаться на зелено-бурі мандарини в АТБ (ФОТО).

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