У Дніпрі тиждень всім містом шукають господаря пса-велетня, який може бути поводирем для незрячих

На Райончику з'явився Дніпровський Хатіко, доля якого хвилює все місто.

Пес-велетень, якого у понеділок помітили в 124А маршрутці, привернув до себе увагу всього міста. Уже майже тиждень мешканці лівого берега намагаються знайти господарів собаки. Маламута бачили на вулиці Калиновій, на Слобожанському проспекті, на Образцова. Містяни зазначають, що тварина вихована та привчена до автомобіля, тому навряд чи безпритульна. На шиї також є слід від ошийника.

Маламут бігає по Калиновій. Великий, статний, без нашийника, але слід від нього є. Дуже добрий пес, хлопчик, всі його гладять, фоткають, він ніби спеціально дає себе фоткати й гладити, щоб йому допомогли знайтись. з 21:00 до 22:15 приблизно ми були з ним біля АТБ навпроти Будапешта, марно намагалися дзвонити до Зооконтролю та шукати йому перетримки. Потім він побіг у бік Слобожанського (за дівчинкою-маламутом, яку вигулювала жінка). Можливо, повернеться до АТБ. Судячи з публікації в “Базі втрачених і знайдених тварин”, його спостерігають то на Слобожанському, 67, то на Образцова, то на Путиловській, то він у якусь маршрутку заскакував, і це все триває щонайменше із суботи, а отже вже не менше трьох днів, – розповідає місцева мешканка Марія.

Долею пса занепокоєні мешканці “Райончика”. Кілька разів його пускали до себе в під’їзд або брали на перетримку. На жаль, через особливості породи, не всі можуть взяти до себе таку велику тварину, тому поки що маламут безпритульний та бігає по району.

Маламути люблять волю, тому часто втікають з дому, ймовірно так сталося і цього разу. Проте пройшов майже тиждень, але немає навіть натяку на появу господарів.

Люди кажуть, що колись схожу собаку-поводиря бачили з незрячим чоловіком, який живе на проспекті Калнишевського. Дніпряни припускають, що саме тому пса ніхто ще не впізнав. Утім це тільки припущення, позаяк ніхто не знає, де саме живе містянин, а в соцмережах його зі зрозумілих причин знайти не вдалося.

Наразі пес перебуває на перетримці в одному із притулків. Дівчина, яка знайшла Дніпровського Хатіко останньою, оплатила його перебування там. Якщо господарі тварини не знайдуться через два тижні, тоді чотирилапому шукатимуть нову родину.

Знаєте, де жила ця тварина – повідомте СЮДИ.

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