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  • Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре снова работает: назвали даты, когда можно прокатиться

Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре снова работает: назвали даты, когда можно прокатиться

Сегодня 15:33
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В парке Глобы открыли зимний сезон детской железной дороги.

Новости Днепра про Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре снова работает: назвали даты, когда можно прокатиться

Во время зимнего сезона, приуроченного к новогодним праздникам, железная дорога будет работать ограниченное количество дней.

Первый рейс отправился в путь 23 декабря. Покататься можно было на Рождество – 24 и 25 декабря. Следующая доступная дата в канун Нового года — 30 и 31 декабря.

Прокатиться маленькие посетители смогут также 6, 7, 13 и 14 января 2024 года. Первый рейс отправляется в 10:40, последний – в 15:40.

Детская железная дорога – это отличная возможность для малышей не только прокатиться на поезде, но и погрузиться в атмосферу праздника и радости.

Следует заметить: после объявления воздушной тревоги рейс отменяется. Воспользоваться билетом можно будет следующим рейсом в любой день.

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