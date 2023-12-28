Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре снова работает: назвали даты, когда можно прокатиться

Во время зимнего сезона, приуроченного к новогодним праздникам, железная дорога будет работать ограниченное количество дней.
Первый рейс отправился в путь 23 декабря. Покататься можно было на Рождество – 24 и 25 декабря. Следующая доступная дата в канун Нового года — 30 и 31 декабря.
Прокатиться маленькие посетители смогут также 6, 7, 13 и 14 января 2024 года. Первый рейс отправляется в 10:40, последний – в 15:40.
Детская железная дорога – это отличная возможность для малышей не только прокатиться на поезде, но и погрузиться в атмосферу праздника и радости.
Следует заметить: после объявления воздушной тревоги рейс отменяется. Воспользоваться билетом можно будет следующим рейсом в любой день.
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