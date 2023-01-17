Погода в Днепре во вторник, 17 января: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре…

Дети снова катаются на едва замерзшем озере на Победе.

Зонт сегодня не понадобится!

В бою за Украину погиб днепрянин Владислав Скворцов Боевой путь Владислава Скворцова начался еще в 2014 году. А с началом полномасштабной войны он продолжил защищать страну. На днях командир роты 93-й механизированной бригады погиб в бою. просмотров

Жили в ужасных условиях: на Днепропетровщине полицейские забрали детей из семьи Сообщение в городскую полицию поступило от начальницы службы по делам детей Лозоватской общины Аллы Горбачевой. Женщина рассказала, что двое маленьких мальчиков очень нуждаются в помощи. 0 просмотров

Инструкция: что делать, если оказались под завалами после ракетного удара Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и что делать, если вы оказались в разрушенном доме. просмотров

В Днепре простились с 15-летней Марией Лебедь, жизнь которой оборвала вражеская ракета В Днепре сегодня, 16 января, простились с 15-летней Марией Лебедь, которая погибла в результате ракетного удара по жилому дому на ж/м Победа 14 января. Девочка училась в девятом классе и занималась танцами. Ее только недавно избрали Президентом ученической республики "Крылья",… просмотров

Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут 14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по дому, расположенному на Набережной Победы в Днепре. 0 просмотров

В ДТП под Днепром чуть не погибли три военных Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград, обнаружили ДТП с тремя пострадавшими на трассе М30. 1 просмотров