Погода в Днепре во вторник, 17 января: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 17 января:
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