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Погода в Днепре во вторник, 17 января: возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 17 января: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 17 января:

  • Безоблачное небо — к затяжным морозам.
  • Ясное небо и полнолуние — к сильному половодью.
  • Много снега — летом будут хорошо роиться пчелы.

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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 17 января: возможен небольшой дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 17 января: возможен небольшой дождьРусский

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