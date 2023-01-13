Строительство приостановили в феврале: как сейчас выглядят будущие станции метро в Днепре (ФОТО)

До начала полномасштабного вторжения россии в Днепре активно строили новую ветку метро.

Но с февраля 2022 года работы пришлось приостановить.

Как сейчас выглядят недостроенные станции метро, ​​показали в КП «Днепровский метрополитен».

Напомним, в Днепре строят три новые станции: «Театральная», «Центральная» и «Музейная».

Когда именно их откроют – пока точно неизвестно.

Здесь можно посмотреть, как будут выглядеть будущие станции метро.

Отметим, что сейчас в городе функционируют шесть станций подземки: Покровская, Проспект Свободы, Заводская, Металлургов, Метростроителей и Вокзальная. Протяженность работающей сейчас линии – 7,8 км. Во время воздушной тревоги метро работает как укрытие.

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