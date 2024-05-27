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  • В Днепре патрульные второй раз остановили «гонщика» без прав, нарушавшего скоростной режим

В Днепре патрульные второй раз остановили «гонщика» без прав, нарушавшего скоростной режим

Сегодня 21:54
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В Днепре водителя без прав во второй раз поймали за превышение скоростного режима.

Новости Днепра про В Днепре патрульные второй раз остановили

В минувшее воскресенье, 26 мая, патрульные остановили на улице Бориса Кротова водителя автомобиля Audi за нарушение скоростного режима. 22-летний юноша двигался на транспортном средстве со скоростью 78 км в час.

В ходе общения полицейские выяснили, что водитель вообще не получал соответствующего удостоверения. К тому же, он уже в течение года привлекался за это к административной ответственности.

Гражданина отстранили от вождения и составили на него постановление за превышение установленных ограничений скорости движения и протокол по ч.5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

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