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Погода в Дніпрі у вівторок, 17 січня: можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 17 січня: можливий невеликий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. Увечері очікується дощ. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 січня:

  • Безхмарне небо – до затяжних морозів.
  • Ясне небо і повня – до сильної повені.
  • Багато снігу — влітку добре роїться бджоли.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 17 січня: можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 17 січня: можливий невеликий дощРусский

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