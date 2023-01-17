Погода в Дніпрі у вівторок, 17 січня: можливий невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. Увечері очікується дощ. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 січня:

Безхмарне небо – до затяжних морозів.

Ясне небо і повня – до сильної повені.

Багато снігу — влітку добре роїться бджоли.

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