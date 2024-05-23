Призрак эпохи: история полуразрушенного катера, который много лет стоит у речпорта в Днепре

Вот уже несколько лет недалеко от здания порта в Днепре в воде стоит старый ржавый катер. Он наполовину ушел на дно, хоть и находится у берега. На нем еще сохранились остатки былой белой краски, но большая часть корпуса проржавела.

Журналисты dnepr.info узнали, откуда взялся катер у берега и какова была его судьба.

Сейчас в летнее время жители Днепра любят отдыхать и загорать на Монастырском острове. Но несколько десятков лет назад днепряне посещали и другие острова на реке – такие как Зеленый или Шевский. Эти острова есть и сейчас, их можно увидеть с набережной или проезжая по мосту, но жители города уже на них не бывают.

Все дело в том, что раньше на эти острова ходил пароходы и речные трамвайчики – они доставляли желающих отдохнуть до клочка суши на реке, но когда в 1990-х годах судоходство прекратилось, добираться до этих островов стало проблематично. Катер, пришвартованный у берега порта как раз и является одним из тех, кто возил жителей города на Зеленый и Шевский острова.

Судно у берега было построено в 1950-х годах на Херсонском судостроительном заводе. Длина его около 5 метров, а ширина – 27 метров. За раз он мог перевести более 100 пассажиров. Это было типовое судно для того времени.

«Когда-то на таких катерах нас возили в детский лагерь в Орловщину. Плыть было долго, его скорость по сравнению со скоростью автобуса была значительно ниже, но нам, детям, очень нравилось кататься по реке», — вспоминает житель Днепра Александр Бутенко.

Но, несмотря на солидный возраст более 50 лет этот речной транспорт работал на воде, а потом вышел из строя. Долгое время судно находилось на балансе грузового порта, но потом было выкуплено частным лицом.

Вот уже около 5 лет судно стоит в порту без движения и потихоньку ржавеет. Когда судно только появилось у порта и стало понятно, что им никто не занимается, что оно заброшено – его облюбовали любители экстрима, а потом бомжи и наркоманы, но позже им пришлось покинуть свое «пристанище» так как катер стал уходить под воду.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Ваганов, Vladislav Sosnik

Читайте также:

Українська Русский

Автор: