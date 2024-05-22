Что раньше было на месте стадиона ДНУ в Днепре: уникальное фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядело место, где сегодня находится стадион ДНУ.
В начале прошлого века с третьей попытки город выделил место для ботанического сада. Располагался он на краю оврага. Часть этого оврага вошла в «состав» ботанического сада, а часть – осталась за территорией. Ее планировали также засадить различными деревьями и кустарниками, но не успели – началась Вторая мировая война.
Сразу после оккупации города в 1941 году немцы приказали всем евреям собраться возле ЦУМа. После этого они заставили евреев пройти пешком до ботанического сада и возле оврага их расстреляли, а трупы сбросили в овраг и прикопали. В течение всей оккупации сюда продолжали приводить евреев на расстрел. В память о погибших теперь возле стадиона ДНУ установлен памятный мемориал.
«В конце 1950-х годов нас с сестрой водили гулять туда, где потом был парк Гагарина. Со стороны улицы Казакова была полуразбитая стена из шлакоблоков. А до оврага был запущенный лес, полный сухостоя. Там даже зайцы пробегали иногда», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Вениамин Веселов.
После освобождения Днепра, когда проспект Гагарина стал застраиваться, появились корпуса национального университета было принято на месте оврага обустроить стадион и парк. Овраг засыпали, площадку выровняли, и так появился стадион.
«Стадион находится точно на месте засыпанного оврага. Тогда хоть появилась возможность ходить напрямую из дальних корпусов в главный корпус ДНУ на проспекте» — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Геннадий Очкаленко.
Рядом с оврагом обустроили парк с детскими аттракционами, по вечерам в парке работала дискотека. В 1990-е годы все было заброшено. Постепенно пришли в негодность качели и аттракционы в парке, за ними перестали присматривать, качели проржавели, часть их украли. Парк зарос травой и деревьями, но несколько лет назад часть его была реконструирована.
фото: Ю. Савенков, Ксения Ксения, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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