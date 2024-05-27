Уступи дорогу НЛО: на Днепропетровщине появились странные дорожные знаки

В Днепровском районе заметили странные дорожные знаки.

На днях жители Днепропетровщины заметили на дорогах поселков новые знаки. Таких обозначений нет в официальных правилах дорожного движения, они есть только на дорогах Слобожанской общины.

В частности, странный знак видели в селе Александровка. Фото-доказательство выложили в местном тг-канале. На перевернутом треугольнике, имеющем красные рамки, изображено НЛО, забирающее корову.

Авторы фото предположили, что дорожный знак предупреждает водителей о появлении на этих участках дороги коров, которые ведут на пастбище утром и забирают вечером.

Наблюдая за происходящим в мире, не удивимся уже и пришельцам, похищающим коров, — шутят в сети.

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