Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уступи дорогу НЛО: на Днепропетровщине появились странные дорожные знаки

Сегодня 21:31
просмотров

В Днепровском районе заметили странные дорожные знаки.

Новости Днепра про Уступи дорогу НЛО: на Днепропетровщине появились странные дорожные знаки

На днях жители Днепропетровщины заметили на дорогах поселков новые знаки. Таких обозначений нет в официальных правилах дорожного движения, они есть только на дорогах Слобожанской общины.

В частности, странный знак видели в селе Александровка. Фото-доказательство выложили в местном тг-канале. На перевернутом треугольнике, имеющем красные рамки, изображено НЛО, забирающее корову.

Авторы фото предположили, что дорожный знак предупреждает водителей о появлении на этих участках дороги коров, которые ведут на пастбище утром и забирают вечером.

Наблюдая за происходящим в мире, не удивимся уже и пришельцам, похищающим коров, — шутят в сети.

Читайте также:

Новости Днепра про Уступи дорогу НЛО: на Днепропетровщине появились странные дорожные знакиУкраїнська Новости Днепра про Уступи дорогу НЛО: на Днепропетровщине появились странные дорожные знакиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Планируют ли выключать свет в Днепре 28 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 20:02
    Планируют ли выключать свет в Днепре 28 мая

    В Укрэнерго сообщили хорошие новости об отключениях света 28 мая.

    Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе
    Новости Днепра
    Сегодня 19:27
    Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

    Японский блогер побывал в Днепре и рассказал о своих впечатлениях.

    Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024
    Новости Днепра
    Сегодня 17:21
    Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024

    Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд…

    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 17:02
    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно

    Михаил Лысенко, который в начале этого года уволился из горсовета…

    Последние новости

    Планируют ли выключать свет в Днепре 28 мая
    Планируют ли выключать свет в Днепре 28 мая

    В Укрэнерго сообщили хорошие новости об отключениях света 28 мая.

    Сегодня 20:02
    6
    просмотров
    Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе
    Известный блогер из Японии поделился впечатлениями о Днепре: побывал в укрытии и кормил гусей на Победе

    Японский блогер побывал в Днепре и рассказал о своих впечатлениях.

    Сегодня 19:27
    2
    просмотров
    Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину
    Поехал к знакомым: в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину

    В Днепропетровской области ищут пропавшего мужчину.

    Сегодня 18:47
    1
    просмотров
    Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барбер
    Сорвался с высоты: на карьере в Кривом Роге погиб известный в городе барбер

    В Кривом Роге на Днепропетровщине погиб известный барбер.

    Сегодня 18:00
    4
    просмотров
    Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024
    Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024

    Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд документов в бумажном виде. Можно отправить запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов и в определенный день приехать за ними в сервисный центр. Таким образом можно заказать выписки из системы…

    Сегодня 17:21
    2
    просмотров
    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно
    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно

    Михаил Лысенко, который в начале этого года уволился из горсовета Днепра, хочет сложить свои полномочия в качестве депутата облсовета.

    Сегодня 17:02
    9
    просмотров
    В Днепре во время летних каникул будут работать спортивные школы: как записаться
    В Днепре во время летних каникул будут работать спортивные школы: как записаться

    В Днепре во время летних каникул дети могут посещать спортивные школы.

    Сегодня 17:01
    3
    просмотров
    Пять архитектурных объектов из Днепра получили награды на Украинском строительном конгрессе-2024
    Пять архитектурных объектов из Днепра получили награды на Украинском строительном конгрессе-2024

    Пять проектов архитекторов из Днепра получили награды премии "Творец года" на Украинском строительном конгрессе-2024.

    Сегодня 16:26
    7
    просмотров
    Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликт
    Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликт

    В супермаркете АТБ в Днепре произошел странный конфликт между охранником и покупателем.

    Сегодня 16:12
    4
    просмотров
    В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий
    В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий

    В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома, а также трех предпринимателей, нанесших ущерб в размере 1 миллиона гривен на ремонте укрытий в учебных заведениях.

    Сегодня 15:48
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх