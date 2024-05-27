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  • В Павлограде за решетку отправили отца, пославшего несовершеннолетнюю дочь на порнокастинг

В Павлограде за решетку отправили отца, пославшего несовершеннолетнюю дочь на порнокастинг

Сегодня 20:49
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В Павлограде в Днепропетровской области судили отца, который отправил свою несовершеннолетнюю дочь на порнокастинг.

Новости Днепра про В Павлограде за решетку отправили отца, пославшего несовершеннолетнюю дочь на порнокастинг

Об этом идет речь в сообщении Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

В Павлограде 24 мая приговорили к 15 годам тюрьмы отца, который развращал свою малолетнюю дочь и отправлял ее на порнокастинг. Как выяснили правоохранители, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

Однажды отец отправлял свою дочь на порнокастинг, чтобы она заработала деньги на автомобиль. Кроме этого, мужчина систематически отправлял на телефон своего ребенка порнографические изображения.

Суд признал мужчину виновным сразу по четырем статьям УКУ. В настоящее время он находится под стражей, где ожидает апелляционный суд, который должен окончательно подтвердить его вину.

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