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  • Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ

Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ

Сегодня 14:11
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Коллекционную монету изготовили по дизайну днепровского художника.
Об этом рассказал днепровский художник Максим Паленко.
 
Художник отметил, что с начала полномасштабной войны создал целую серию графических работ. Одну из них посвятил воинам Азовстали. Именно ее и использовали для дизайна новой коллекционной пятидолларовой монеты, выпущенной тихоокеанским государством Ниуэ.
 
Всего выпустили 333 монеты. На сайте, где продают сувенир, отмечается, что сделана монета из серебра и стоит €279.90. В данный продавец уверяет, что товара нет в наличии, однако не уточняет, продажа еще не началась или уже завершилась.
 
На монете изображён воин Азовстали в средневековых доспехах. Шлем будто «создан» с металлургического завода, который был укрытием для бойцов и спас жизнь тысяч людей.
 

Новости Днепра про Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ

Новости Днепра про Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ

 
Для справки: Ниуэ – тихоокеанское островное государство. Эта небольшая страна расположена недалеко от Новой Зеландии, островов Кука, Тонга и Американского Самоа. Ниуэ имеет самоуправляющийся статус в ассоциации с Новой Зеландией.
 

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