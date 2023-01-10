Рисунок художника из Днепра появился на 5-долларовой монете тихоокеанского государства Ниуэ

Об этом рассказал днепровский художник Максим Паленко.

Художник отметил, что с начала полномасштабной войны создал целую серию графических работ. Одну из них посвятил воинам Азовстали. Именно ее и использовали для дизайна новой коллекционной пятидолларовой монеты, выпущенной тихоокеанским государством Ниуэ.

Всего выпустили 333 монеты. На сайте, где продают сувенир, отмечается, что сделана монета из серебра и стоит €279.90. В данный продавец уверяет, что товара нет в наличии, однако не уточняет, продажа еще не началась или уже завершилась.

На монете изображён воин Азовстали в средневековых доспехах. Шлем будто «создан» с металлургического завода, который был укрытием для бойцов и спас жизнь тысяч людей.