Зеленский прокомментировал ракетную атаку по Днепру: найдем всех причастных к этому террору (ВИДЕО)

Украинский гарант почтил память всех погибших, а также показал видео почти полностью разрушенной многоэтажки, на которую российские оккупанты скорректировали свою ракету, чем убили по меньшей мере 5 мирных людей.
«Вечная память всем, чьи жизни забрал российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», — написал Зеленский.
Напомним, мэр города Борис Филатов отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь. Кроме того, район, где Россия осуществила свой очередной акт террора, полностью обесточен. По состоянию на 18:30 известно о пяти погибших. Еще 39 — ранены, из них семеро детей.
Что сейчас происходит на месте трагедии — читайте в нашем материале.
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