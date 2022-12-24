Погода в Днепре в субботу, 24 декабря: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Ночной дождь поутру ослабнет и вскоре закончится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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