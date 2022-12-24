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Погода в Днепре в субботу, 24 декабря: ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 24 декабря: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Ночной дождь поутру ослабнет и вскоре закончится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 декабря:

  • По бокам от солнца заметны отсветы — к морозам.
  • Если зимой утренняя звезда быстро гаснет — на холодную погоду.
  • Если лес зимой почернел, следует ожидать оттепели или бури.
  • Дым без ветра стелется по земле — выпадет снег или потеплеет.
  • Начинают «плакать» окна — снизится давление и потеплеет.
  • Если снег идет крупными хлопьями — к потеплению.
  • Солнечные лучи тянутся вверх — к стуже, вниз — к метели.

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