Погода в Дніпрі у суботу, 24 грудня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде похмурою. Нічний дощ уранці ослабне і незабаром закінчиться. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 24 грудня:
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