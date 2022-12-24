Погода в Дніпрі у суботу, 24 грудня: очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде похмурою. Нічний дощ уранці ослабне і незабаром закінчиться. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 грудня:

З боків від сонця помітні відблиски — до морозів.

Сонячне проміння тягнеться вгору — до холоду.

Варево в горщиках кипить через край — до хмар.

Декілька білок в одне дупло залізли — до морозів.

Сороки голосно цокочуть — до похолодання.

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