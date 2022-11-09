Нет отопления, потому что соседи не пустили воду: что делать

Что делать в таких случаях – разбирались журналисты dnepr.info.
Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» владелец квартиры, где расположены общедомовые распределительные системы и средства их учета обязан обеспечить круглосуточный доступ представителям исполнителя услуг. Если человека нет дома, но есть точная уверенность, что его квартира стала источником неполадки доступ в помещение может осуществляться и без согласия жильцов. Но скажем сразу, процедура это очень сложная и не распространенная. Попасть в такую квартиру можно только при условии, что будут присутствовать правоохранители, соседи, представители исполняющей компании и аварийная бригада. После устранения аварии составляется соответствующий акт о доступе в квартиру и жилье опечатывается правоохранителями. Но поучить доступ к «аварийному» жилью можно будет только написав не одно заявление и предварительно несколько раз попросить соседей приехать и самостоятельно открыть дверь.
На нерадивых соседей, которые просто не открывают дверь можно попробовать воздействовать уговорами, а если не поможет — пожаловаться участковому, чтобы тот провел беседу и на горячую линию городского совета по телефонам: 732-12-12 или (095/096/073) 732-12-12 либо же написать в контакт центр горсовета Днепра
Если соседей нет в стране и нет с ними связи – ситуация становится более сложной. Тут нужно либо продолжать искать тех, у кого могут быть ключи от квартиры, где находятся краны стояка, либо пытаться найти связь с соседями.
А пока отопление не доходит до комнаты или квартиры можно написать заявление в компанию-поставщика тепла о том, что услуги либо не предоставляются вовсе, либо предоставляются, но не в полном объеме. Алгоритм такого заявления следующий: для начала нужно позвонить в компанию и оставить заявку-жалобу. После этого в квартиру к заявителю от теплосети должны прийти представители исполнителя, то есть поставщика тепла и провести проверку. По ее результатам будет составлен акт-претензия про ненадлежащее предоставление услуг. Далее этот акт регистрируется в журнале регистрации, а компания должна его рассмотреть и сообщить свой ответ потребителю не позднее, чем через три дня после регистрации. После заключения о том, что в квартире холодно и услуга не предоставляется в полной мере или не предоставляется вообще поставщик тепла должен сделать перерасчет, чтобы «заложники соседей» не платили за тепло, которого по сути нет.
Также, если управляющая компания не может попасть в квартиру и провести необходимые действия для подачи тепла по стояку, то она может составит акт об отказе в доступе, а затем передать дело на нерадивых граждан в суд. Особенно, если состояние сетей аварийное и им срочно требуется ремонт. После составления акта и подачи иска ответственность за возможные последствия аварий несет владелец помещения, не пустивший в квартиру подрядчика или представителей управляющей компании. Так что, если представители управителя говорят, что это не их дело и жители должны сами уговаривать соседей – возможно, следует напомнить им о законодательных нормах и что это не работа жильцов дома.
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