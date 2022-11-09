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Нет отопления, потому что соседи не пустили воду: что делать

Сегодня 15:22
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Отопительный сезон в Днепре стартовал с начала ноября. Но тепло пока что получили не все жильцы города. В некоторых случаях причина может крыться в самом доме. А точнее –в «закрытых» стояках отопления. Часто краны, «пускающие» тепло в дом находятся в квартирах на верхних этажах, а вот жильцы этих квартир не всегда рады видеть у себя дома сантехника, и к тому же могут не открывать ему двери. А в связи с войной владельцы квартир на верхних этажах домов могли просто уехать и таким образом «перекрыть» вентиль отопления всему стояку.

Новости Днепра про Нет отопления, потому что соседи не пустили воду: что делать

Что делать в таких случаях – разбирались журналисты dnepr.info.

По закону

Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» владелец квартиры, где расположены общедомовые распределительные системы и средства их учета обязан обеспечить круглосуточный доступ представителям исполнителя услуг. Если человека нет дома, но есть точная уверенность, что его квартира стала источником неполадки доступ в помещение может осуществляться и без согласия жильцов. Но скажем сразу, процедура это очень сложная и не распространенная. Попасть в такую квартиру можно только при условии, что будут присутствовать правоохранители, соседи, представители исполняющей компании и аварийная бригада. После устранения аварии составляется соответствующий акт о доступе в квартиру и жилье опечатывается правоохранителями. Но поучить доступ к «аварийному» жилью можно будет только написав не одно заявление и предварительно несколько раз попросить соседей приехать и самостоятельно открыть дверь.

Поиски и разговоры

На нерадивых соседей, которые просто не открывают дверь можно попробовать воздействовать уговорами, а если не поможет — пожаловаться участковому, чтобы тот провел беседу и на горячую линию городского совета по телефонам: 732-12-12 или (095/096/073) 732-12-12 либо же написать в контакт центр горсовета Днепра

Если соседей нет в стране и нет с ними связи – ситуация становится более сложной. Тут нужно либо продолжать искать тех, у кого могут быть ключи от квартиры, где находятся краны стояка, либо пытаться найти связь с соседями.

Не платить за холод

А пока отопление не доходит до комнаты или квартиры можно написать заявление в компанию-поставщика тепла о том, что услуги либо не предоставляются вовсе, либо предоставляются, но не в полном объеме. Алгоритм такого заявления следующий: для начала нужно позвонить в компанию и оставить заявку-жалобу. После этого в квартиру к заявителю от теплосети должны прийти представители исполнителя, то есть поставщика тепла и провести проверку. По ее результатам будет составлен акт-претензия про ненадлежащее предоставление услуг. Далее этот акт регистрируется в журнале регистрации, а компания должна его рассмотреть и сообщить свой ответ потребителю не позднее, чем через три дня после регистрации. После заключения о том, что в квартире холодно и услуга не предоставляется в полной мере или не предоставляется вообще поставщик тепла должен сделать перерасчет, чтобы «заложники соседей» не платили за тепло, которого по сути нет.

Управляющая компания.

Также, если управляющая компания не может попасть в квартиру и провести необходимые действия для подачи тепла по стояку, то она может составит акт об отказе в доступе, а затем передать дело на нерадивых граждан в суд. Особенно, если состояние сетей аварийное и им срочно требуется ремонт. После составления акта и подачи иска ответственность за возможные последствия аварий несет владелец помещения, не пустивший в квартиру подрядчика или представителей управляющей компании. Так что, если представители управителя говорят, что это не их дело и жители должны сами уговаривать соседей – возможно, следует напомнить им о законодательных нормах и что это не работа жильцов дома.

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Новости Днепра про Нет отопления, потому что соседи не пустили воду: что делатьУкраїнська Новости Днепра про Нет отопления, потому что соседи не пустили воду: что делатьРусский

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