В Кракове будут выключать свет в знак солидарности с Украиной

Dziękuję bardzo.

В польском Кракове ежедневно с 21 декабря до 1 января на минуту будут выключать подсветку ряда достопримечательностей. Это происходит в рамках акции «Lights for Ukraine» («Огни для Украины») в знак солидарности с украинцами, которые страдают от отключений света в результате российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Польское Радио.

Так, на минуту между 19:00 и 19:01 с 21 декабря по 1 января в Кракове будет выключаться подсветка Великопольского дворца, базилики Святой Марии, башни ратуши и Суконных рядов, кургана Костюшко и пешеходного моста отца Бернатека.

Напомним, ранее мы писали, что Украина стала государством года по версии The Economist.

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