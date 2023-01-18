Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Дети снова катаются на едва замерзшем озере на Победе.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

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РФ пытается наступать на Донбассе, а ВСУ сбили вражеский Су-25, — Генштаб РФ не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский самолет Су-25. просмотров

Искали несколько дней: в Каменском нашли мертвым 20-летнего Никиту Парень вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области. просмотров

В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Ford и волонтерская скорая Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской произошла авария. Столкнулись Ford и Toyota, на которой ехали врачи-волонтеры организации «Врачи без границ». просмотров