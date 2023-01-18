Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 18 января:
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