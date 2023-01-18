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Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 18 января:

  • Много снега – к богатому урожаю плодов и меда.
  • Ночью звезд не видно – осенью будет мало грибов.
  • Чистое небо в крещенскую ночь – к богатому урожаю гороха.
  • Сияющие звезды на небе – к хорошему урожаю злаковых.
  • Южный ветер в этот день предвещает летние грозы.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождьРусский

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