Погода у Дніпрі в середу, 18 січня: хмарно, можливий дощ
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Згідно з прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарним. Можливий невеликий дощ. Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.
Народні прикмети на 18 січня:
Багато снігу – до багатого врожаю плодів та меду.
Вночі зірок не видно – восени буде мало грибів.
Чисте небо у хрещенську ніч – до багатого врожаю гороху.