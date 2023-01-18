Погода у Дніпрі в середу, 18 січня: хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарним. Можливий невеликий дощ. Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 січня:

Багато снігу – до багатого врожаю плодів та меду.

Вночі зірок не видно – восени буде мало грибів.

Чисте небо у хрещенську ніч – до багатого врожаю гороху.

Сяючі зірки на небі – до гарного врожаю злакових.

Південний вітер у цей день провіщає літні грози.

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