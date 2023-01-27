Погода в Днепре в пятницу, 27 января: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 25 января в Днепре из-за отключения электроэнергии частично нет…

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