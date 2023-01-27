Погода в Днепре в пятницу, 27 января: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 27 января:
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Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня 25 января в Днепре из-за отключения электроэнергии частично нет…
Зонт сегодня не понадобится!
Одевайтесь теплее друзья!
Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Кривбасовская Центрально-Городского района Кривого Рога.
С пятницы, 27 января, в Днепре снова выйдут на технические рейсы трамваи и троллейбусы.
У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом по голові та відібрав телефон.
Военные РФ продолжают свое наступление в Донецкой области по двум направлениям. А Вооруженные силы Украины атаковали пункты управления оккупантов.
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23 января в ходе полномасштабной войны РФ против Украины погиб защитник из Каменского, младший лейтенант Дмитрий Лозинский.
Сегодня, 26 января, в Днепре спасли рыбака.
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, разрешал ли Николаю Тищенко выезжать в Таиланд.
Если бы не публикация газете The New York Times никто бы в Украине и не узнал, что генерал Залужный передал полученное наследство в миллион долларов на нужды ВСУ. Американская пресса первой рассказала о непубличном поступке главнокомандующего.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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