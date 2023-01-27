Погода в Дніпрі у п’ятницю, 27 січня: хмарно та без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається вранці та вдень, а до вечора небо у Дніпрі проясниться. Без опадів! Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 січня:

Багато снігу багато хліба.

Білі хмари – до морозу.

Дерева в інеї – до потепління.

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