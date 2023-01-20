Monobank собрал для пострадавших от российской ракеты в Днепре более 103 млн грн, – Филатов

В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

46 человек погибли, 80 получили ранения. Десятки горожан потеряли все, что у них было.

Чтобы помочь пострадавшим, Monobank 16 января объявил сбор средств и пожертвовал собственные 5 000 000 грн.

Monobank — это проект с корнями из Днепра. Большое количество наших сотрудников – жители Днепра, поэтому последний акт террора особенно тяжелый для нас, – отметили тогда представители интернет-банка.

Сегодня стало известно, что Monobank собрал для пострадавших более 103 млн гривен.

Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов.

И снова об удивительных людях. Как я уже говорил публично и вчера на встрече с людьми, Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жителей 118-го дома на Победе. Известный всем вам Monobank, банк с днепровскими корнями, собрал для пострадавших более 103 млн гривен!!! Спасибо команде банка, Сергею Тигипко, Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому. И самые важные слова благодарности всем жертвователям, превзошедшим все ожидания, собрав такую ​​весомую сумму за считанные дни. Вы – невероятные!!! Все эти деньги семьи смогут использовать на приобретение жилья, лечение самых сложных травм и реабилитации. Это вдобавок к компенсациям до миллиона гривен, которые выдаст мэрия, и финансовой помощи, о которой мы ведем переговоры с облгосадминистрацией. Город сделает все, чтобы завершить необходимую для этого верификацию данных, чтобы люди получали деньги напрямую от благотворителей. Мы рекомендовали фонд Kiddo, который также хорошо знают все днепряне, для реализации этого проекта. Контактные данные проекта и форма подачи заявок опубликованы на сайте фонда. Вместе выстоим! Еще раз всем причастным слова благодарности и низкий поклон. Люди, вы – невероятные, – написал Борис Филатов.

Вместе – мы непобедимы!

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра рассказал о деньгах, найденных под завалами дома на Набережной Победы.

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