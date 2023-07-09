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Погода на 9 июля: в Днепре ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 9 июля: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 9 июля: 

  • Рассада хорошо впитывает влагу – ближайшие дни будут сухими.
  • Много росы сегодня — к хорошему урожаю огурцов.
  • Полевые цветы сильнее обычного пахнут — к дождю.
  • Много ягод — зима будет холодной.
  • Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным.

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