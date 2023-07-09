Погода на 9 июля: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

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