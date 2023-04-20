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  • Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Сегодня 14:35
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В Днепре есть несколько ЖК цена квартир в которых исчисляется десятками миллионов гривен. Объясняется это их местом расположения, площадью и материалами, использованными во время ремонта помещения, ценой техники и мебели.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра

В ЖК «Амфитеатр» квартиры очень просторные – нам удалось найти двухэтажную, на пять комнат или 535 кв.м. Ее продают за 55 млн грн. В квартире есть своя терраса, несколько гардеробных, комнат, две ванные комнаты, прачечная.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

На стенах – мрамор, на полу – паркет, вся техника производства Италии. Дополнительно есть комната охраны, видеонаблюдения. Квартира оснащена системой «умный дом», управлять отоплением и освещением можно с телефона. Коммуналка в такой квартире обходится в 10 тыс грн зимой и 7 тыс грн летом.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Пятикомнатная квартира в ЖК «Парковый» также состоит из двух уровней, но ее общая площадь составляет 201 кв.м. В помещении несколько спален, кабинет, есть кухня-гостиная. Подоконники сделаны из искуственного камня. С квартиры открывается вид на реку и парк.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Продают такое жилье за 20 млн грн. В квартире еще нет мебели, только сделан ремонт. Дом ОСББ, квартплата составляет 17 грн за кв.м. Коммуналка зимой обходится 4,5 тыс грн, летом дешевле.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

В квартирах ЖК «Башни» есть свой зимний сад, несколько спален, кабинет, гардеробная. Снять такое жилье можно за 30 тыс грн в месяц, плюс оплата коммунальных услуг.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Квартира на 110 кв.м. считается трехкомнатной, но по фотографиям больше похожа на полноценный дом.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

В ЖК «Амстердам» квартиры есть не только двухуровневые, но и трехуровневые на 7 комнат. Общая площадь такого жилья 440 кв.м. В ней 5 спален, 4 ванных комнаты.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Есть отдельная кухня для прислуги, гардеробная, кухня-трапезная, кабинет с камином и дополнительная комната для охраны. Стоимость такой квартиры оценивается почти в 30 млн грн.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

В ЖК «Фестивальный» есть довольно скромные однокомнатные квартиры на 46 кв.м. Так, одну из таких продают в Днепре за 3,6 млн грн. в квартире есть спальня, гардеробная, кухня-гостиная и ванная комната.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

Она полностью оборудована мебелью и бытовой техникой. Отмечается, что сам дом запитан на 2 линии и если выключают одну – здание «переключается» на другую, а когда света нет нигде – включается генератор.

Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО)Русский

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