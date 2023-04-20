Как в Днепре получить консультацию врача и электронный рецепт, не выходя из дома: инструкция

Более всего подойдет консультация на портале тем, кто уже был на приеме у врача, сдал анализы или имеет на руках результаты обследований, которые нужно расшифровать. Также можно воспользоваться услугой при сезонных заболеваниях или аллергикам. Подойдет он и тем, кто хочет получить альтернативное мнение другого специалиста.
Онлайн-консультацию можно получить как от врача – работника государственного медучреждения, так и от специалиста из частной клиники. Все они есть в базе электронной системы здравоохранения Украины. Врач вносит в электронную карту пациента симптомы, назначение, диагноз и заверяет своей цифровой подписью.
Для начала нужно авторизоваться в приложении – сделать это можно с помощью телефона. На сайте Helsi.me заказать консультацию не получится – нужно только скачать приложение. После – выбрать опцию «Срочная онлайн-консультация» и описать причину обращения. Сделав это необходимо «подвязать» к приложению банковскую карту, оплатить консультацию — 200 грн. Через 10-15 минут врач свяжется с вами. Среднее время приема – 15 минут, но может быть и дольше при необходимости.
Онлайн-врач может не только дать рекомендацию или проконсультировать, но и дать направление к узкому специалисту. Также он может выписать электронный рецепт. Важный момент, онлайн-врач рецепт не выписывает, он может только продлить тот, что уже был выписан лечащим врачом.
Если онлайн –врач на прием «не придет» — деньги будут возвращены на карту в течение двух часов. Если консультация прервалась, то врач должен связаться с пациентом позже и завершить «прием». Общаться с врачом можно в чате, в видеорежиме или просто голосовыми сообщениями.
В приложении есть возможность посторонним людям записать на консультацию пожилых людей – соседей, родителей и тп. Если пациент заказывает консультация не для себя, в разделе «Связанные лица» нужно выбрать карточку пожилого человека и подтвердить связь с ними через смс-сообщение.
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