Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Журналисты dnepr.info отправились посмотреть, много ли на набережной Днепра воды.
Свой путь мы начали от Монастырского острова. На излюбленном месте отдыха рыбаков у острова видно, как сильно поднялась вода.
Проходя вдоль набережной можно увидеть, как увеличился уровень воды в реке.
Чем ближе к центру города – тем кажется больше становится воды. Частично она затопила несколько причалов.
Наводнение вызвало большой интерес среди местных жителей. Все спускаются ближе к реке, чтобы своим глазами увидеть насколько больше стало воды. Многие фотографируют стихию.
Сильнее всего подтопление видно у храма Иоана Крестителя. Вода затопила внутренний «двор» церкви.
Но на самой пешеходной части набережной воды нет. Уровень ее еще не достиг того размера, чтобы «перепрыгнуть» гранитный парапет.
Вместе с водой к берегу прибивает различный мусор – от веток деревьев и листьев до пакетов. По прогнозам, пик наводнения в Украине будет продолжаться до 28 апреля.
Читайте также:
Автор:
Улицы подтопленных поселков вблизи Днепра больше похожи на каналы Венеции.
Жизнь продолжается!
В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.
В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре…
Улицы подтопленных поселков вблизи Днепра больше похожи на каналы Венеции.
Жизнь продолжается!
19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.
В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.
В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре города.
Днепрян разнес мусор по всему микрорайону, чтобы не вывозить на полигон.
Юрий Игнат объяснил "затишье" с массовыми ударами.
Одесский дельфинарий попал в скандал из-за блогеров, снявших видео с морскими котиками в отеле.
В Кривом Роге 17 апреля в одном из частных домов между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 43-летний злоумышленник нанес более 10 ударов 63-летнему знакомому.
В Днепре на пепелище нашли тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!