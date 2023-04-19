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  • Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Сегодня 15:42
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Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей, в том числе и Днепропетровскую. В пригороде Днепра спасатели уже передвигаются на лодках, в самом областном центре до этого дело пока еще не дошло, но вода затопила часть набережной.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Журналисты dnepr.info отправились посмотреть, много ли на набережной Днепра воды.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Свой путь мы начали от Монастырского острова. На излюбленном месте отдыха рыбаков у острова видно, как сильно поднялась вода.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Проходя вдоль набережной можно увидеть, как увеличился уровень воды в реке.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Чем ближе к центру города – тем кажется больше становится воды. Частично она затопила несколько причалов.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Наводнение вызвало большой интерес среди местных жителей. Все спускаются ближе к реке, чтобы своим глазами увидеть насколько больше стало воды. Многие фотографируют стихию.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Сильнее всего подтопление видно у храма Иоана Крестителя. Вода затопила внутренний «двор» церкви.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Но на самой пешеходной части набережной воды нет. Уровень ее еще не достиг того размера, чтобы «перепрыгнуть» гранитный парапет.

Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Вместе с водой к берегу прибивает различный мусор – от веток деревьев и листьев до пакетов. По прогнозам, пик наводнения в Украине будет продолжаться до 28 апреля.

 

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Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)Українська Новости Днепра про Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)Русский

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