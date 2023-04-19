Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей, в том числе и Днепропетровскую. В пригороде Днепра спасатели уже передвигаются на лодках, в самом областном центре до этого дело пока еще не дошло, но вода затопила часть набережной.

Журналисты dnepr.info отправились посмотреть, много ли на набережной Днепра воды.

Свой путь мы начали от Монастырского острова. На излюбленном месте отдыха рыбаков у острова видно, как сильно поднялась вода.

Проходя вдоль набережной можно увидеть, как увеличился уровень воды в реке.

Чем ближе к центру города – тем кажется больше становится воды. Частично она затопила несколько причалов.

Наводнение вызвало большой интерес среди местных жителей. Все спускаются ближе к реке, чтобы своим глазами увидеть насколько больше стало воды. Многие фотографируют стихию.

Сильнее всего подтопление видно у храма Иоана Крестителя. Вода затопила внутренний «двор» церкви.

Но на самой пешеходной части набережной воды нет. Уровень ее еще не достиг того размера, чтобы «перепрыгнуть» гранитный парапет.

Вместе с водой к берегу прибивает различный мусор – от веток деревьев и листьев до пакетов. По прогнозам, пик наводнения в Украине будет продолжаться до 28 апреля.

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