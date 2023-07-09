Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 липня:
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