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Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 липня:

  • Багато роси сьогодні – до гарного врожаю огірків.
  • Польові квіти сильніше за звичайне пахнуть — до дощу.
  • Якщо липень стоїть спекотним, то грудень буде морозним.

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Новости Днепра про Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощРусский

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